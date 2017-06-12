Казахстанцы увидят все матчи Кубка конфедераций-2017

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Кубок конфедераций-2017 — восьмой по счёту футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА. В нем примут участие 8 стран: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира 2014), Австралия (победитель Кубка Азии 2015), Чили (победитель Кубка Америки 2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК 2016), Португалия (чемпион Европы 2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций 2017). Три сборные на турнире (Россия, Португалия и Чили) участвуют впервые.



Все шестнадцать матчей турнира будут транслированы в прямом эфире на двух телеканалах — «Казахстан» и «Kazsport».