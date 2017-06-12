«Матч ТВ» покажет восемь игр группового этапа Кубка конфедераций
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» покажет восемь игр группового этапа Кубка конфедераций по футболу. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе канала.
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«Матч ТВ» покажет
Помимо «Матч ТВ», права на трансляцию матчей турнира получил Первый канал. Также игры будут освещены на радиостанциях ВГТРК.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт- Петербурге, Москве, Сочи и Казани.
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