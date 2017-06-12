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12 июня 2017, 19:31 | Футбол: Сборные | ТАСС

«Матч ТВ» покажет восемь игр группового этапа Кубка конфедераций

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» покажет восемь игр группового этапа Кубка конфедераций по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

Помимо Матч ТВ права на трансляцию матчей турнира получил Первый канал. Увеличить
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«Матч ТВ» покажет матч-открытие турнира Россия — Новая Зеландия (17 июня) и еще три встречи группы А: Мексика — Новая Зеландия (21 июня), Новая Зеландия — Португалия (24 июня), Мексика — Россия (24 июня). Также канал проведет трансляции четырех встреч квартета В: Чили — Камерун (18 июня), Камерун — Австралия (22 июня), Германия — Чили (22 июня), Чили — Австралия (25 июня).

Помимо «Матч ТВ», права на трансляцию матчей турнира получил Первый канал. Также игры будут освещены на радиостанциях ВГТРК.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт- Петербурге, Москве, Сочи и Казани.
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