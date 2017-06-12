«Матч ТВ» покажет восемь игр группового этапа Кубка конфедераций

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Матч ТВ» покажет матч-открытие турнира Россия — Новая Зеландия (17 июня) и еще три встречи группы А: Мексика — Новая Зеландия (21 июня), Новая Зеландия — Португалия (24 июня), Мексика — Россия (24 июня). Также канал проведет трансляции четырех встреч квартета В: Чили — Камерун (18 июня), Камерун — Австралия (22 июня), Германия — Чили (22 июня), Чили — Австралия (25 июня).

Помимо «Матч ТВ», права на трансляцию матчей турнира получил Первый канал. Также игры будут освещены на радиостанциях ВГТРК.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт- Петербурге, Москве, Сочи и Казани.