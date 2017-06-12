Туран: Некоторые партнёры по сборной Турции были готовы уйти вместе со мной
Турецкий полузащитник «Барселоны» Арда Туран подтвердил своё недавнее заявление о завершении международной карьеры и отметил, что ему неприятно читать о себе критические заметки в прессе.
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Видимо, что-то случилось...
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«Начну с главного: я действительно завершил карьеру в сборной Турции. Принял быстрое решение, поскольку некоторые партнёры также были готовы уйти из сборной. Но я сказал им, что это неправильно и что речь идёт о защите интересов страны. Пояснил им, что это личный вопрос.
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Я ушёл от того, что любил больше всего, от того, к чему с таким трудом шёл эти 30 лет. Неужели я не заслужил хоть капельки уважения? Почему до сих пор слышны разговоры за моей спиной? Способен ли этот журналист взять и вычеркнуть из своей жизни то, что он любит больше всего? — приводит слова Турана NTV Spor.
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