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12 июня 2017, 19:28 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Туран: Некоторые партнёры по сборной Турции были готовы уйти вместе со мной

Турецкий полузащитник «Барселоны» Арда Туран подтвердил своё недавнее заявление о завершении международной карьеры и отметил, что ему неприятно читать о себе критические заметки в прессе.

Турецкий полузащитник Барселоны <span class=error>Арда</span> <span class=error>Туран</span> подтвердил своё недавнее заявление о завершении международной карьеры и отметил что ему неприятно читать о себе критические заметки в прессе. Увеличить
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«Начну с главного: я действительно завершил карьеру в сборной Турции. Принял быстрое решение, поскольку некоторые партнёры также были готовы уйти из сборной. Но я сказал им, что это неправильно и что речь идёт о защите интересов страны. Пояснил им, что это личный вопрос.

Всегда высказывал свои мысли Териму в лицо, а он решил созвать пресс-конференцию. Порой я и вправду вёл себя недисциплинированно, когда находился в сборной. Был непослушным игроком, но всегда выкладывался без остатка, когда дело доходило до матчей. Для Терима я был просто «этот игрок», он не называл меня по имени. Благодарен ему за всё, что он для меня сделал, но меня больше нет в сборной.

Я ушёл от того, что любил больше всего, от того, к чему с таким трудом шёл эти 30 лет. Неужели я не заслужил хоть капельки уважения? Почему до сих пор слышны разговоры за моей спиной? Способен ли этот журналист взять и вычеркнуть из своей жизни то, что он любит больше всего? — приводит слова Турана NTV Spor.

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