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12 июня 2017, 18:34 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

С Новой Зеландией в регби играть не будем

Установка от Виталия Мутко, запрет от полиции и звуки выстрелов. Главное о тренировке сборной России — первой после контрольного матча с чилийцами.

Главное о тренировке сборной России — первой после контрольного матча с Чили. Увеличить
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В понедельник на Восточной стреляли. Сильный шум от выстрелов раздавался на всю округу. Оказалось, что рядом со стадионом имени Эдуарда Стрельцова проводился пейнтбольный турнир.

У сборной же турнир другой, и команда Станислава Черчесова продолжает подготовку к Кубку конфедераций. На этот раз тренировка носила восстановительный характер. Перед началом на поле вышел президент РФС Виталий Мутко, что-то сказал игрокам, затем удалился на бровку, внимательно наблюдая за футболистами всю оставшуюся часть занятия.

Между тем, полицейские (в белых рубашках) гоняли болельщиков, которые пытались посмотреть тренировку из-за забора. «Не положено!» — с грозным видом говорил сотрудник правоохранительных органов, но детишки, которые пришли посмотреть на своих кумиров, продолжали искать нужные места.

После тренировки первым к автобусу вышел Георгий Джикия. Защитник, получивший травму еще в игре со сборной Венгрии (3:0), а матч с чилийцами (1:1) проведший в запасе, испытывает проблемы с коленом. По словам Георгия, колено еще немного опухает, но в скором времени все должно прийти в норму.

С журналистами же в микст-зоне пообщался Юрий Газинский.

— Какое впечатление оставила контрольная встреча с чилийцами? — вопрос полузащитнику «Краснодара».

— Южноамериканская команда хорошо атакует, сбалансирована во всех линиях. Считаю, мы неплохо провели матч, но тренерский штаб уже указал на наши ошибки, будем их исправлять.

— Появилась надежда попасть в основу, когда травмировался Зобнин?

— Не совсем правильно так говорить. Я об этом не думал, хочу пожелать Роману только здоровья. А мне надо доказывать свою состоятельность тренерскому штабу.

— Уже готовитесь к матчу с новозеландцами?

— Сегодня еще нет. У нас будет теория перед матчем, где разберем соперника.

— Знаете, какое прозвище у новозеландцев?

— Нет.

— Регбийное прозвище. Не боитесь, что они перейдут с футбола на регби во время матча?

— Нам предстоит футбольный матч, поэтому будем играть в футбол.

Пока Газинский давал интервью, Мутко, покидая стадион, отправился к своей машине. Некоторые журналисты хотели задать ему пару вопросов, но президент РФС в этот раз отказался от общения.

Илья Кутепов ответил на все вопросы.

— 10 месяцев сборная не проводила официальные матчи. Не отвыкли играть на результат? — вопрос защитнику «Спартака».

— Мы к каждому контрольному матчу готовились, как к официальному. И результат имел значение.

— Позади контрольные игры с венграми и чилийцами. Как их оцените?

— Из тех, с кем мы играли, чилийцы близки по уровню к соперникам на Кубке конфедераций. Мы провели этот матч достойно.

— Как оцените свой игровой тонус?

— Я думаю, что турнир все покажет.

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