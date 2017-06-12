С Новой Зеландией в регби играть не будем
Установка от Виталия Мутко, запрет от полиции и звуки выстрелов. Главное о тренировке сборной России — первой после контрольного матча с чилийцами.
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В понедельник на Восточной стреляли. Сильный шум от выстрелов раздавался на всю округу. Оказалось, что рядом со стадионом имени Эдуарда Стрельцова проводился пейнтбольный турнир.
У сборной же турнир другой, и команда Станислава Черчесова продолжает подготовку к Кубку конфедераций. На этот раз тренировка носила восстановительный характер. Перед началом на поле вышел президент РФС Виталий Мутко,
Между тем, полицейские (в белых рубашках) гоняли болельщиков, которые пытались посмотреть тренировку
После тренировки первым к автобусу вышел Георгий Джикия. Защитник, получивший травму еще в игре со сборной Венгрии (3:0), а матч с чилийцами (1:1) проведший в запасе, испытывает проблемы с коленом. По словам Георгия, колено еще немного опухает, но в скором времени все должно прийти в норму.
С журналистами же в
— Какое впечатление оставила контрольная встреча с чилийцами? — вопрос полузащитнику «Краснодара».
— Южноамериканская команда хорошо атакует, сбалансирована во всех линиях. Считаю, мы неплохо провели матч, но тренерский штаб уже указал на наши ошибки, будем их исправлять.
— Появилась надежда попасть в основу, когда травмировался Зобнин?
— Не совсем правильно так говорить. Я об этом не думал, хочу пожелать Роману только здоровья. А мне надо доказывать свою состоятельность тренерскому штабу.
— Уже готовитесь к матчу с новозеландцами?
— Сегодня еще нет. У нас будет теория перед матчем, где разберем соперника.
— Знаете, какое прозвище у новозеландцев?
— Нет.
— Регбийное прозвище. Не боитесь, что они перейдут с футбола на регби во время матча?
— Нам предстоит футбольный матч, поэтому будем играть в футбол.
Пока Газинский давал интервью, Мутко, покидая стадион, отправился к своей машине. Некоторые журналисты хотели задать ему пару вопросов, но президент РФС в этот раз отказался от общения.
Илья Кутепов ответил на все вопросы.
— 10 месяцев сборная не проводила официальные матчи. Не отвыкли играть на результат? — вопрос защитнику «Спартака».
— Мы к каждому контрольному матчу готовились, как к официальному. И результат имел значение.
— Позади контрольные игры с венграми и чилийцами. Как их оцените?
— Из тех, с кем мы играли, чилийцы близки по уровню к соперникам на Кубке конфедераций. Мы провели этот матч достойно.
— Как оцените свой игровой тонус?
— Я думаю, что турнир все покажет.
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