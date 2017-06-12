С Новой Зеландией в регби играть не будем

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В понедельник на Восточной стреляли. Сильный шум от выстрелов раздавался на всю округу. Оказалось, что рядом со стадионом имени Эдуарда Стрельцова проводился пейнтбольный турнир.

У сборной же турнир другой, и команда Станислава Черчесова продолжает подготовку к Кубку конфедераций. На этот раз тренировка носила восстановительный характер. Перед началом на поле вышел президент РФС Виталий Мутко, что-то сказал игрокам, затем удалился на бровку, внимательно наблюдая за футболистами всю оставшуюся часть занятия.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Тренировку посетил Виталий Мутко <a href="https://t.co/BmwoC5F9sE">pic.twitter.com/BmwoC5F9sE</a></p>— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) <a href="https://twitter.com/pavelgurevich13/status/874177773094522880">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Между тем, полицейские (в белых рубашках) гоняли болельщиков, которые пытались посмотреть тренировку из-за забора. «Не положено!» — с грозным видом говорил сотрудник правоохранительных органов, но детишки, которые пришли посмотреть на своих кумиров, продолжали искать нужные места.

После тренировки первым к автобусу вышел Георгий Джикия. Защитник, получивший травму еще в игре со сборной Венгрии (3:0), а матч с чилийцами (1:1) проведший в запасе, испытывает проблемы с коленом. По словам Георгия, колено еще немного опухает, но в скором времени все должно прийти в норму.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Нога Джикии. Говорит, должна скоро пройти, ничего страшного <a href="https://t.co/6JMzt87y6Z">pic.twitter.com/6JMzt87y6Z</a></p>— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) <a href="https://twitter.com/pavelgurevich13/status/874198806941888512">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С журналистами же в микст-зоне пообщался Юрий Газинский.

— Какое впечатление оставила контрольная встреча с чилийцами? — вопрос полузащитнику «Краснодара».

— Южноамериканская команда хорошо атакует, сбалансирована во всех линиях. Считаю, мы неплохо провели матч, но тренерский штаб уже указал на наши ошибки, будем их исправлять.

— Появилась надежда попасть в основу, когда травмировался Зобнин?

— Не совсем правильно так говорить. Я об этом не думал, хочу пожелать Роману только здоровья. А мне надо доказывать свою состоятельность тренерскому штабу.

— Уже готовитесь к матчу с новозеландцами?

— Сегодня еще нет. У нас будет теория перед матчем, где разберем соперника.

— Знаете, какое прозвище у новозеландцев?

— Нет.

— Регбийное прозвище. Не боитесь, что они перейдут с футбола на регби во время матча?

— Нам предстоит футбольный матч, поэтому будем играть в футбол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Газинский: Травма Зобнина? Хочется пожелать ему здоровья <a href="https://t.co/M3F5ybv0Pk">pic.twitter.com/M3F5ybv0Pk</a></p>— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) <a href="https://twitter.com/pavelgurevich13/status/874207142273843204">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пока Газинский давал интервью, Мутко, покидая стадион, отправился к своей машине. Некоторые журналисты хотели задать ему пару вопросов, но президент РФС в этот раз отказался от общения.

Илья Кутепов ответил на все вопросы.

— 10 месяцев сборная не проводила официальные матчи. Не отвыкли играть на результат? — вопрос защитнику «Спартака».

— Мы к каждому контрольному матчу готовились, как к официальному. И результат имел значение.

— Позади контрольные игры с венграми и чилийцами. Как их оцените?

— Из тех, с кем мы играли, чилийцы близки по уровню к соперникам на Кубке конфедераций. Мы провели этот матч достойно.

— Как оцените свой игровой тонус?

— Я думаю, что турнир все покажет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кутепов: Мы настраиваемся на контрольные игры, как на официальные <a href="https://t.co/X7rDGNY6o3">pic.twitter.com/X7rDGNY6o3</a></p>— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) <a href="https://twitter.com/pavelgurevich13/status/874204262879940608">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>