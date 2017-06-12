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https://sport.mail.ru/news/football-national/30049582/
12 июня 2017, 14:42 | Футбол: Сборные | Советский спорт

День России. У сборной все будет хорошо

Корреспондент «Советского спорта» проникся романтикой Даниловского района Москвы, побывав на открытой тренировке сборной России.

Корреспондент Советского спорта проникся романтикой Даниловского района Москвы побывав на открытой тренировке сборной России. Увеличить
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Июнь, долгожданное тепло, тополиный пух и стадион им. Э. Стрельцова — романтика. Или вам хочется чего-то еще? Мне, например, достаточно.

Вообще, мне нравится, когда сборная не закрывается на Балчуге, игроки никуда не приезжают на своих люксовых авто, а вокруг нет и намёка на звездность. От команды в такие моменты отдает простотой, единением и силой.

Всегда обожал торпедовский стадион. Авторы проекта даже не понимали, в каком восхитительном месте построили его, аккуратно упрятав в низине у набережной. Да еще и в рабочем районе. Да еще и близ центра.

Новые стадионы это, конечно, хорошо, но никакой связи с прошлым вы не найдете. А тут и славные страницы истории, и живописные места, и тренировка сборной в День России.

Пока игроки буднично разминались, а журналисты наблюдали за ними с пустых и весьма устаревших трибун, в чаше стадиона повисла преисполненная хорошим настроением вера в светлое будущее. Что по силам нам с достоинством выступить на Кубке конфедераций, что у этой команды есть будущее, а уж в какие тона оно будет окрашено — решать исключительно игрокам.

Посудите сами: два контрольных матча закончились для нас без поражений, хотя в обоих случаях сборной противостояли команды посолиднее. Об этом и места во всевозможных рейтингах говорят, и последние результаты.

Кроме репортеров, на тренировку пожаловал Виталий Мутко. Он весьма по-доброму смотрел на футболистов, а перед разминкой даже поучаствовал в построении команды. Мелочь, а приятно. Не могу представить, чтобы это произошло раньше: при иностранцах и Леониде Слуцком. Дышалось тогда тяжелее, что уж тут о позитиве размышлять.

Главное, что есть у этой сборной, и в чем я еще раз сегодня убедился, — это понимание: друг друга, тренерских идей, приближающегося праздника и самой большой в футбольной истории страны коллективной ответственности. Мы, футболисты, сделаем все возможное на поле, а вы, господа болельщики, по достоинству примите заморских гостей, раскупите все билеты и не оставляйте дома хорошее настроение.

И когда осознав и приняв все это, ребята с двуглавым орлом на груди выходят к публике с улыбкой — на душе становится теплее. Не бабочки конечно в животе, как после Голландии в 2008-м, но все же. И не важно, что у Джикии ледяной компресс примотан к колену, что Головин хромая покидает стадион, что до старта чуть ли не главного события в карьерах наших игроков меньше недели. Все это ничтожные пустяки.

А раз все так хорошо, и мы уже, как мне кажется, ментально победили проблему кислой и никому неинтересной сборной, тут должны быть поздравления. Примерно те же, что говорят лауреаты премии Оскар.

«Спасибо всем. Я благодарен своим родителям, учителям и друзьям, что повлияли на мое становление как человека. Спасибо коллегам за помощь в становлении как журналиста. Спасибо России, что мы все вместе выиграли заявку на проведение ЧМ-2018 и получили попытку глобально обновить и перезагрузить футбольную культуру страны.

Спасибо футболистам, от Аршавина до Смолова, что сохранили в нас надежду. Быть может, через пару лет мы станем полноценной футбольной страной. И сборная ежегодно будет тренироваться на родной земле в День России.

И, будто прочитав мои мысли, после отъезда командного автобуса над стадионом пошел дождь. А это значит только одно — вера в ребят не осталась на пустом стадионе на Восточной. Она присела в свободное пассажирское кресло позади всех в невероятном ожидании 17 июня.

Константин Кринский

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