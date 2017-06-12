День России. У сборной все будет хорошо

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Июнь, долгожданное тепло, тополиный пух и стадион им. Э. Стрельцова — романтика. Или вам хочется чего-то еще? Мне, например, достаточно.

Вообще, мне нравится, когда сборная не закрывается на Балчуге, игроки никуда не приезжают на своих люксовых авто, а вокруг нет и намёка на звездность. От команды в такие моменты отдает простотой, единением и силой.

Всегда обожал торпедовский стадион. Авторы проекта даже не понимали, в каком восхитительном месте построили его, аккуратно упрятав в низине у набережной. Да еще и в рабочем районе. Да еще и близ центра.

Новые стадионы это, конечно, хорошо, но никакой связи с прошлым вы не найдете. А тут и славные страницы истории, и живописные места, и тренировка сборной в День России.

Пока игроки буднично разминались, а журналисты наблюдали за ними с пустых и весьма устаревших трибун, в чаше стадиона повисла преисполненная хорошим настроением вера в светлое будущее. Что по силам нам с достоинством выступить на Кубке конфедераций, что у этой команды есть будущее, а уж в какие тона оно будет окрашено — решать исключительно игрокам.

Посудите сами: два контрольных матча закончились для нас без поражений, хотя в обоих случаях сборной противостояли команды посолиднее. Об этом и места во всевозможных рейтингах говорят, и последние результаты.

Кроме репортеров, на тренировку пожаловал Виталий Мутко. Он весьма по-доброму смотрел на футболистов, а перед разминкой даже поучаствовал в построении команды. Мелочь, а приятно. Не могу представить, чтобы это произошло раньше: при иностранцах и Леониде Слуцком. Дышалось тогда тяжелее, что уж тут о позитиве размышлять.

Главное, что есть у этой сборной, и в чем я еще раз сегодня убедился, — это понимание: друг друга, тренерских идей, приближающегося праздника и самой большой в футбольной истории страны коллективной ответственности. Мы, футболисты, сделаем все возможное на поле, а вы, господа болельщики, по достоинству примите заморских гостей, раскупите все билеты и не оставляйте дома хорошее настроение.

И когда осознав и приняв все это, ребята с двуглавым орлом на груди выходят к публике с улыбкой — на душе становится теплее. Не бабочки конечно в животе, как после Голландии в 2008-м, но все же. И не важно, что у Джикии ледяной компресс примотан к колену, что Головин хромая покидает стадион, что до старта чуть ли не главного события в карьерах наших игроков меньше недели. Все это ничтожные пустяки.

А раз все так хорошо, и мы уже, как мне кажется, ментально победили проблему кислой и никому неинтересной сборной, тут должны быть поздравления. Примерно те же, что говорят лауреаты премии Оскар.

«Спасибо всем. Я благодарен своим родителям, учителям и друзьям, что повлияли на мое становление как человека. Спасибо коллегам за помощь в становлении как журналиста. Спасибо России, что мы все вместе выиграли заявку на проведение ЧМ-2018 и получили попытку глобально обновить и перезагрузить футбольную культуру страны.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 17.06.2017, 18:00 -:- Россия Новая Зеландия

Спасибо футболистам, от Аршавина до Смолова, что сохранили в нас надежду. Быть может, через пару лет мы станем полноценной футбольной страной. И сборная ежегодно будет тренироваться на родной земле в День России.

И, будто прочитав мои мысли, после отъезда командного автобуса над стадионом пошел дождь. А это значит только одно — вера в ребят не осталась на пустом стадионе на Восточной. Она присела в свободное пассажирское кресло позади всех в невероятном ожидании 17 июня.

Константин Кринский