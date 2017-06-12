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12 июня 2017, 13:52 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Роналду считает, что А. Силва может стать его наследником в сборной Португалии

Нападающий «Порту» и сборной Португалии Андре Силва может стать наследником Криштиану Роналду в национальной команде.

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Об этом рассказал сам форвард «Реала».

«Когда я завершу карьеру, Португалия будет в хороших руках, потому что у них уже есть большой нападающий. Это Андре Силва», — цитирует Роналду Gazzetta dello Sport.

Напомним, что 22-летний футболист находится в шаге от перехода в «Милан». По сведениям итальянских СМИ, Силва уже прилетел в «столицу моды», чтобы пройти медосмотр.

В текущем отборочном турнире ЧМ-2018 Андре Силва в 6 матчах забил 6 голов и отдал 1 результативный пас.

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