Илья Кутепов: К Венгрии и Чили мы готовились как к официальным матчам

— Расскажи о сегодняшней тренировке.

— Поработали на поле и в тренажерном зале. Мне кажется, хорошо позанимались, турнир все покажет.

— Весной в РФПЛ вы играли не так много. Насколько это мешает в сборной?

— Я чувствую себя хорошо, готовлюсь к матчам, как и остальные. Если тренеры посчитают, что я готов, то выпустят меня на поле.

— Какие главные уроки вынесла сборная после матчей с Венгрией и Чили?

— Ну Чили соперник посерьезнее, чем Венгрия. К тому же, они тоже будут играть на Кубке конфедераций, а значит встреча с ними была максимально приближена к сегодняшним реалиям. Думаю, тренерский штаб сделал для себя определенные пометки.

— Сборная почти год не играет официальных матчей.

— Даже не думаем об этом. К Венгрии и Чили мы готовились как к официальным матчам, настрой был запредельный. Результат для нас также играл большую роль.

— Как проводили время после Чили?

— Был дома с семьей, гуляли с сыном.

— Не смотрели другие матчи сборных? Там забили немало красивых мячей.

— Если честно, все это время телевизор вообще не включал.