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https://sport.mail.ru/news/football-national/30049027/
12 июня 2017, 13:27 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Юрий Газинский: Новая Зеландия — регбийная страна, но мы сыграем в футбол

Полузащитник сборной России Юрий Газинский ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки.

— Насколько тяжело только тренироваться и не получать должной игровой практики?
— Все нормально. Главная моя задача на данный момент — максимально проявить себя на тренировках. А там будет видно.

— Какое впечатление со стороны оставила игра сборной?
— Если честно, Венгрию вспоминать вообще не хочется. Нужно сделать акцент на матче с Чили. У них команда очень сбалансированная, со звездами мирового класса.

— Первый матч на Кубке конфедераций — против Новой Зеландии. Что знаете о сопернике?
— Больше конечно наслышан о сборной по регби, нежели по футболу. Значит, будет хороший шанс проверить, как в этой стране играют ногами в мяч.

— С новозеландцами играете в Санкт-Петербурге. Не беспокоит качество газона?
— Да нет. Думаю, качество покрытия будет хорошим. Тем более матчи РФПЛ там уже несколько недель не игрались. Приедем в Питер и посмотрим.

— А еще у Юры новая стрижка! — добавил в конце проходящий мимо Федор Смолов, по-дружески потрепав партнера по сборной и «Краснодару» по затылку.

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