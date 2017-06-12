Юрий Газинский: Новая Зеландия — регбийная страна, но мы сыграем в футбол
Полузащитник сборной России Юрий Газинский ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки.
— Насколько тяжело только тренироваться и не получать должной игровой практики?
— Все нормально. Главная моя задача на данный момент — максимально проявить себя на тренировках. А там будет видно.
— Какое впечатление со стороны оставила игра сборной?
— Если честно, Венгрию вспоминать вообще не хочется. Нужно сделать акцент на матче с Чили. У них команда очень сбалансированная, со звездами мирового класса.
— Первый матч на Кубке конфедераций — против Новой Зеландии. Что знаете о сопернике?
— Больше конечно наслышан о сборной по регби, нежели по футболу. Значит, будет хороший шанс проверить, как в этой стране играют ногами в мяч.
— С новозеландцами играете в
— Да нет. Думаю, качество покрытия будет хорошим. Тем более матчи РФПЛ там уже несколько недель не игрались. Приедем в Питер и посмотрим.
— А еще у Юры новая стрижка! — добавил в конце проходящий мимо Федор Смолов,
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