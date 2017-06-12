— Насколько тяжело только тренироваться и не получать должной игровой практики?

— Все нормально. Главная моя задача на данный момент — максимально проявить себя на тренировках. А там будет видно.

— Какое впечатление со стороны оставила игра сборной?

— Если честно, Венгрию вспоминать вообще не хочется. Нужно сделать акцент на матче с Чили. У них команда очень сбалансированная, со звездами мирового класса.

— Первый матч на Кубке конфедераций — против Новой Зеландии. Что знаете о сопернике?

— Больше конечно наслышан о сборной по регби, нежели по футболу. Значит, будет хороший шанс проверить, как в этой стране играют ногами в мяч.

— С новозеландцами играете в Санкт-Петербурге. Не беспокоит качество газона?

— Да нет. Думаю, качество покрытия будет хорошим. Тем более матчи РФПЛ там уже несколько недель не игрались. Приедем в Питер и посмотрим.