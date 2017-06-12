Сборная Беларуси по футболу сегодня впервые за последние пять лет сыграет в Минске

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В последний раз сборная Беларуси играла в Минске 16 октября 2012 года в квалификации ЧМ-2014 с командой Грузии, победив на поле стадиона «Динамо» со счетом 2:0.

Сегодня главный тренер белорусской команды Игорь Криушенко рассчитывает на 18 футболистов:

вратари — Андрей Климович («Динамо», Минск), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов);.

защитники — Денис Поляков (БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко («Динамо», Минск), Дмитрий Алисейко («Динамо», Брест), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино);.

полузащитники — Иван Маевский («Астана», Казахстан), Алексей Риос, Евгений Березкин (оба — БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо», Минск);.

нападающие — Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Белорусы и новозеландцы впервые сыграют на уровне национальных сборных. До этого футболисты олимпийских сборных Беларуси и Новой Зеландии встречались на Олимпиаде-2012, тогда команда Георгия Кондратьева выиграла с минимальным счетом 1:0. В том поединке за белорусов из нынешнего состава играли Поляков, Гордейчук и Политевич.

Команда Новой Зеландии прибыла в Европы в начале лета и 2 июня проиграла в Белфасте товарищеский матч сборной Северной Ирландии 0:1. Новозеландцы готовятся к розыгрышу Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России. Белорусские футболисты перед сегодняшней встречей одержали первую викторию в отборочном турнире ЧМ-2018, победив в Борисове команду Болгарии 2:1.

Прямая трансляция со стадиона «Трактор» начнется в 18.50.