«Неукротимые львы» потеряли перед Кубком конфедераций защитника

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

КУБОК АФРИКИ-2019. Отборочный раунд. 1-й тур.

Группа В. Малави — Коморские Острова — 1:0 (Дж. Пири Джуниор, 31).

Камерун — Марокко — 1:0 (Абубакар, 29).

Камерун: Ондоа, Фай, Тейке, Нгаде-Нгаджюи, Ойонго (Мабука, 30), Сиани, Ангисса (Манджек, 75), Джум, Бассогог, Абубакар, Муканджо (Бумаль, 80).

Победу хозяевам принес рывок почти с центра поля нападающего «Бешикташа» Абубакара, сумевшего выиграть силовую борьбу у защитника. Вместе с тем в преддверии Кубка конфедераций «Неукротимые львы» потеряли левого защитника Амбруаза Ойонго. Футболист «Монреаль Импакт» получил на 17-й минуте разрыв крестообразных связок колена и покинул поле на носилках.

Камеруну, как стране-организатору финального турнира, гарантировано участие в нем. Тем не менее, в отличие от предыдущего розыгрыша Кубка Африки, очки по итогам его матчей в рамках отборочной группы начисляются. Если Камерун займет одно из двух первых мест, путевку в финальный турнир получит первая или вторая команда группы, если же он окажется третьим, победитель группы станет обладателем путевки, а вторая сборная сможет претендовать на попадание в число трех лучших среди занявших вторые места.

В воскресенье «Неукротимые львы» вылетели в Мадрид, где во вторник играют контрольный матч с Колумбией.

Группа С. Бурунди — Южный Судан — 3:0 (Амисси, 8. Дюайиндавьи, 14. Фистон, 25).

Мали — Габон — 2:1 (К. Кулибали, 54. Биссума, 57 — Буанга, 3).

Малиец Мусса Думбья, прошлый сезон игравший в аренде за тульский «Арсенал», вступил в игру на 84-й минуте.

Группа E. Ливия — Сейшелы — 5:0 (Сальтоу, 23. Бенали, 27, с пенальти. Эльхоуни, 45. Зубия, 66. Эллафи, 84 — Корали, 90).

Нигерия — ЮАР — 0:2 (Ранти, 54. Тау, 81).

«СуперОрлы», выигравшие Кубок Африки в 2013 году, но затем пропустившие два финальных турнира, стартовали в городе Ойо крайне неудачно. Экс-армеец Муса вышел у нигерийцев на замену на 59-й минуте вместо Ивоби из «Арсенала».

Группа G. Зимбабве — Либерия — 3:0 (Муссона, 24, 50, 63).

ДР Конго — Конго — 3:1 (Бакамбу, 20, 54. Мбемба, 90 — Бифума, 45+2).

За гостей в конголезском дерби весь матч отыграл полузащитник «Локомотива» Ндинга.

Группа Н. ЦАР — Руанда — 2:1 (Гуррье, 48. С. Кейта, 90+3 — Сигура, 90+1).

Кот-д’Ивуар — Гвинея — 2:3 (С. Думбья, 14, 62 — С. Диалло, 32. Камано, 66. Н. Кейта, 79).

Сейду Думбья сыграл за сборную Кот-д’Ивуара впервые после 2015 года — при Мишеле Дюссюие в прошлом нападающий ЦСКА был нежелательным элементом. Его дубль, однако, не помог «слонам» избежать провала в состоявшемся в городе Буаке первом турнирном матче под началом Марка Вильмотса. Между тем бельгиец перед игрой заявил, что команда должна обязательно победить в память о 30-летнем полузащитнике Шейке Тиоте — обладатель Кубка Африки-2015 внезапно скончался 5 июня в Китае во время тренировки в клубе «Пекин Энтерпрайзиз». Неделей ранее «слоны», неизменные фавориты африканских турниров в последнее десятилетие, потерпели в Роттердаме разгром в товарищеской встрече с Голландией — 0:5.

Группа I. Ботсвана — Мавритания — 0:1 (Судани, 78).

Буркина-Фасо — Ангола — 3:1 (Бансе, 22, 42, с пенальти. Б. Траоре, 79 — Желсон, 23).

Все 90 минут провел в составе буркинийцев полузащитник Каборе.

Группа K. Гвинея-Бисау — Намибия — 1:0 (Эдигейсон Гомеш, 23).

Замбия — Мозамбик — 0:1 (Ратифу, 90).

Хозяева, за которых целиком матч провели Сунзу («Арсенал») и Лунгу («Урал») не использовали свои моменты. Гол Лунгу был отменен из-за предшествующего микроофсайда у партнера. В концовке же у гостей отличился Стэнли Ратифу, уроженец Германии, играющий за резервную команду «Кельна».

Группа L. Танзания — Лесото — 1:1 (Саматта, 28 — Тале, 35).

Кабо-Верде — Уганда — 0:1 (Серункума, 83).

Большинство игроков гостей из-за задержки рейса прилетели в Прайю лишь за час до игры. Однако Африканская конфедерация футбола проявила милосердие и перенесла игру с субботы на воскресенье. Спартаковец Зе Луиш в протоколе матча не значится.

Группа А. Судан — Мадагаскар — 1:3 (Эль-Тахир, 73 — Андриатсима, 15, 83. Андриаматсиноро, 62, с пенальти).

Сенегал — Экваториальная Гвинея — 3:0 (Со, 1, 73. И. Гей, 90+3).

Группа D. Бенин — Гамбия — 1:0 (Сессеньон, 52).

Алжир — Того — 1:0 (Ханни, 23).

Группа F. Гана — Эфиопия — 5:0 (Гьян, 10. Бой, 15. Э. Офори, 41. Двамена, 48, 60).

Сьерра-Леоне — Кения — 2:1 (Вобай, 22. У. Бангура, 69 — Олунга, 76).

Группа J. Нигер — Свазиленд — 0:0.

Тунис — Египет — 1:0 (Хенисси, 48).