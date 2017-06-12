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12 июня 2017, 12:22 | Футбол: Сборные | Sports.kz

«Kazsport» покажет матчи Кубка конфедераций-2017

С 17 июня по 2 июля в России пройдет Кубок конфедераций-2017, пишет Sports.kz.

С 17 июня по 2 июля в России пройдет Кубок конфедераций-2017 пишет Sports.kz. Увеличить
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В прямом эфире встречи турнира можно будет посмотреть на телеканале «Kazsport». Первая из них пройдет в субботу в 20:40, на поле выйдут сборные России и Новой Зеландии.

Букмекерская контора 1XBET считает, что победителем турнира будет сборная Германии — 3, Португалия — 3.5, Чили — 4, Россия — 10.

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