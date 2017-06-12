«Kazsport» покажет матчи Кубка конфедераций-2017
С 17 июня по 2 июля в России пройдет Кубок конфедераций-2017, пишет Sports.kz.
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В прямом эфире встречи турнира можно будет посмотреть на телеканале «Kazsport». Первая из них пройдет в субботу в 20:40, на поле выйдут сборные России и Новой Зеландии.
Букмекерская контора 1XBET считает, что победителем турнира будет сборная Германии — 3, Португалия — 3.5, Чили — 4, Россия — 10.
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