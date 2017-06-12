Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30048322/
12 июня 2017, 11:55 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Мутко приехал на тренировку сборной России

Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России.

На сегодняшней тренировке, которая проходит на стадионе имени Э. Стрельцова, присутствует и вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова работает в полном составе. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Первый матч на Кубке конфедераций россияне проведут 17 июня против Новой Зеландии.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото