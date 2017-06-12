Мутко приехал на тренировку сборной России

На сегодняшней тренировке, которая проходит на стадионе имени Э. Стрельцова, присутствует и вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова работает в полном составе. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Первый матч на Кубке конфедераций россияне проведут 17 июня против Новой Зеландии.