Мутко приехал на тренировку сборной России
Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России.
На сегодняшней тренировке, которая проходит на стадионе имени Э. Стрельцова, присутствует и
Сборная России под руководством Станислава Черчесова работает в полном составе. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Первый матч на Кубке конфедераций россияне проведут 17 июня против Новой Зеландии.
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