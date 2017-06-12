Футболист Кудряшов занимается в общей группе на тренировке сборной России

Россияне 9 июня в Москве в контрольном матче сыграли вничью с чилийцами со счетом 1:1. Кудряшов вышел в стартовом составе, но был заменен из-за травмы на 81-й минуте. После матча сам игрок сказал, что ему потребуется два-три дня на восстановление.

После игры с командой Чили российская сборная имела день отдыха, а в воскресенье футболисты провели восстанавливающую тренировку.