Футболист Кудряшов занимается в общей группе на тренировке сборной России
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Защитник сборной России Федор Кудряшов наряду с остальными футболистами национальной команды работает в общей группе на тренировке в понедельник.
Россияне 9 июня в Москве в контрольном матче сыграли вничью с чилийцами со счетом 1:1. Кудряшов вышел в стартовом составе, но был заменен
После игры с командой Чили российская сборная имела день отдыха, а в воскресенье футболисты провели восстанавливающую тренировку.
Занятие национальной команды под руководством Станислава Черчесова, в котором принимают участие все 23 футболиста, включенные в состав на Кубок конфедераций, проходит в понедельник в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице. Тренировку посетил глава РФС и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter