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12 июня 2017, 11:43 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболист Кудряшов занимается в общей группе на тренировке сборной России

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Защитник сборной России Федор Кудряшов наряду с остальными футболистами национальной команды работает в общей группе на тренировке в понедельник.

Россияне 9 июня в Москве в контрольном матче сыграли вничью с чилийцами со счетом 1:1. Кудряшов вышел в стартовом составе, но был заменен из-за травмы на 81-й минуте. После матча сам игрок сказал, что ему потребуется два-три дня на восстановление.

После игры с командой Чили российская сборная имела день отдыха, а в воскресенье футболисты провели восстанавливающую тренировку.

Занятие национальной команды под руководством Станислава Черчесова, в котором принимают участие все 23 футболиста, включенные в состав на Кубок конфедераций, проходит в понедельник в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице. Тренировку посетил глава РФС и вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

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