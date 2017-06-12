Харт не поможет сборной Англии в матче с Францией

Об этом рассказал главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

«Наша цель всегда была в том, чтобы предоставлять возможность игровой практики и другим. Во всяком случае, я должен этого придерживаться. Поэтому в заявке Харта не будет», — цитирует Саутгейта L’Equipe.

Товарищеский матч Франция — Англия состоится 13 июня. Начало — 22:00 мск.