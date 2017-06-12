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12 июня 2017, 10:06 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Харт не поможет сборной Англии в матче с Францией

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт, отыгравший 90 минут в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Шотландией (2:2), не поможет национальной команде в контрольном поединке с Францией.

Об этом рассказал главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

«Наша цель всегда была в том, чтобы предоставлять возможность игровой практики и другим. Во всяком случае, я должен этого придерживаться. Поэтому в заявке Харта не будет», — цитирует Саутгейта L’Equipe.

Товарищеский матч Франция — Англия состоится 13 июня. Начало — 22:00 мск.

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