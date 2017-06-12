Чили добавит Кубку перца

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная Чили по футболу — это яркий и эмоциональный стиль игры, временами жесткий и суровый, временами техничный и даже ажурный. Сборная Чили — это вечные неприятные истории и проблемы. Сборная Чили — это Роберто Рохас, Иван Саморано и Марсело Салас. Сборная Чили — это тернии и звезды, это боль и мечта.

История.

Сборная Чили еще ни разу не играла на Кубках конфедераций. Собственно, возможностей попасть на этот турнир у этой команды до недавнего времени просто не было.

У футбольных чилийцев богатая и драматичная история. Они были одним из тринадцати участников первого чемпионата мира в Уругвае, но там не смогли выйти из группы.

Затем они сначала вместе с другими командами Южной Америки (за исключением Бразилии) бойкотировали ЧМ-1934 в отместку за малое европейское представительство на первом мундиале, а потом вместе с другими сборными своей части света (снова за исключением Бразилии) отказались участвовать в чемпионатах мира на протяжении двадцати лет из-за того, что проведение мирового форума отдали не Аргентине, а Франции, хотя на очереди была именно Америка.

Уже на следующем чемпионате мира в 1950 году это решение было отменено, поскольку он проводился в Бразилии, но Чили не вышла из группы, а на следующие два мундиаля команда не попала.

Зато в 1962 году лучшие сборные планеты собрались именно в Чили, и тот турнир остался лучшим в истории национальной команды этой страны.

Чили вышла из группы со второго места, в четвертьфинале обыграла одного из фаворитов турнира сборную СССР с Львом Яшиным (2:1), уступила в полуфинале грозной Бразилии (2:4), а в матче за третье место вырвала на последней минуте победу у Югославии благодаря единственному точному удару в матче в исполнении Эладио Рохаса.

После этого чилийцы не выходили в плей-офф чемпионатов мира вплоть до 1998 года. Причем в 1989-м случился один из самых громких скандалов мирового футбола, когда в решающем отборочном матче к чемпионату мира против Бразилии голкипер Роберто Рохас симулировал попадание стороннего предмета с трибун, порезав себя находившемся в перчатке бритвенным лезвием.

Обман был раскрыт, а Чили была дисквалифицирована и пропустила не только ЧМ-1990, но и мундиаль в 1994 году.

Зато четыре года спустя во Франции великолепные Иван Саморано и Марсело Салас вывели команду в плей-офф, но были биты в первом же его раунде дошедшей в последствии до финала Бразилией с переживавшим ренессанс Роналдо (1:4).

С тех пор 1/8 финала — потолок Чили. Не пройдя квалификацию на мундиали 2002 и 2006 годов, Чили на следующих двух финальных турнирах останавливалась именно на первой стадии плей-офф.

До поры не было у красно-бело-синей команды серьезных успехов и на континентальных первенствах, но в 2015 году нынешний наставник Аргентины Хорхе Сампаоли привел команду к триумфу остановив Лео Месси и Ко в финале в серии пенальти. Именно тогда чилийцы и завоевали путевку на Кубок конфедераций.

Но то был домашний Кубок Америки, а год спустя на юбилейном турнире в США сборная, уже без Сампаоли, подтвердила свой статус лучшей на континенте, опять одолев Аргентину в финале в серии пенальти.

Состав.

Состав на турнир в России испанским тренером Хосе Антонио Пицци был объявлен достаточно рано и не нес в себе никаких сюрпризов. Все лидеры в строю, сборная готова к большим свершениям.

Конечно, главными звездами чилийцев являются форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес, уже сравнявшийся с Саласом по рекордному количеству голов за национальную команду (37), и центральный хавбек мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль.

Впрочем, и без них в команде есть кому играть. Клаудио Браво защищает ворота английского «Манчестер Сити», а до того выступал за испанскую «Барселону», где под ним сидел другой участник Кубка конфедераций немец Марк-Андре тер Штеген.

Защитники Гари Медель с Гонсало Харой, как и Санчес с Браво, имеют больше сотни игр за сборную, а Жан Босежур и Маурисио Исла на подходе к этой цифре.

В атаке есть, кроме Санчеса, великолепный форвард Эдуардо Варгас, а также россыпь молодых талантов. При этом сразу семеро футболистов состава на Кубок конфедераций представляют чилийский чемпионат, а пятеро выступают в Месике.

Новости.

Чили первой прилетела на Кубок конфедераций в Россию, что неудивительно, учитывая контрольную встречу с Россией на домашнем стадионе ЦСКА в столице, закончившуюся ничьей (1:1).

В команде Пицци все хорошо и спокойно, а ее лидеры не боятся заявлять, что прилетели для того, чтобы «реализовать мечту» — выиграть Кубок конфедераций.

Учитывая, что чилийцы занимают четвертое место в мировом рейтинге ФИФА, задача эта абсолютно не выглядит нерешаемой.

Прогноз.

Чили будет одним из фаворитов Кубка конфедераций. В группе В, где кроме нее выступят экспериментальная сборная Германии, Австралия и Камерун, подопечные Пицци обязаны бороться за первое место и квалифицироваться в полуфинал.

Ну, а дальше будут уже сражения на выбывание, где произойти может все что угодно. И хотя эксперты придерживаются мнения, что главными претендентами на Кубок будут Португалия и Германия, есть ощущение, что именно Чили, у которой Санчес и Видаль наравне с Криштиану Роналду будут главными звездами российских баталий, выиграет последний матч турнира и увезет золото с дебютного для себя Кубка конфедераций.

Ранее вы могли ознакомиться с материалами о стадионах, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций: «Казань-Арена», «Спартак», «Фишт», «Санкт-Петербург», а также прочитать представление национальных сборных Мексики, Новой Зеландии и Камеруна.