В бой идут молодые «львы»

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История

Камерун с населением в 20,5 млн человек — не только одна из наиболее экономически развитых стран так называемой Черной (Тропической) Африки, но и одна их самых успешных в футбольном плане. Помимо сахарного тростника, какао и кофе франкоязычная республика славится хорошими игроками. Известные на весь мир звезды появляются здесь в каждом поколении. Достаточно вспомнить легендарного Роже Милла по прозвищу Старый Колдун, четырежды лучшего футболиста континента Самюэля Это’о, двукратного обладателя Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Жереми Нжитапа, двукратного чемпиона Африки вратаря Жака Сонго’о….

Неудивительно, что по числу Кубков африканских наций богатый талантами Камерун уступает только Египту (5 против 7), превосходя и Гану (4), и Нигерию (3), и Кот-д’Ивуар (2), не говоря уже обо всех остальных.

Дебютировав в основной стадии КАН в 1970-м году, спустя десятилетие после обретения независимости, «Неукротимые львы» уже на следующем турнире (в 1972-м) взяли бронзовые медали. Также в их коллекции — два проигранных финала.

Отдельного упоминания заслуживает история выступления сборной Камеруна на чемпионатах мира. Впервые зелено-красно-желтые пробились в финальную часть мундиаля в Испании-1982, где не ударили в грязь лицом. Все три их матча на групповом этапе — против поляков, перуанцев и даже будущих чемпионов итальянцев — окончились вничью, причем дважды африканцы сохранили свои ворота на замке.

Уже следующий их приезд на ЧМ ознаменовался сенсационным прорывом. В Италии-1990 Камерун первым из африканских команд добрался аж до четвертьфинала, где лишь в серии послематчевых пенальти уступил Англии (2:2, 2:3).

Эпохальное достижение Милла и компания установили под руководством советского тренера Валерия Непомнящего — это у нас до сих пор помнят все истинные ценители футбола.

Кстати, в группе сборная СССР не оставила от камерунцев камня на камне — 4:0. Однако наши в итоге заняли последнее, четвертое место, а более удачливые соперники — первое.

К слову сказать, Россия нанесла Камеруну самое крупное поражение в постколониальной эре — 1:6 на групповой стадии следующего ЧМ-1994. После удивительной сказки имени Непомнящего и Милла «Неукротимые львы» уже не отбирались в плей-офф, довольствуясь группой. Зато с 1990 года они лишь однажды не сумели квалифицироваться в финальную часть мундиаля — в 2006 году.

У Камеруна хватает регалий и на более низких уровнях. Эта страна — олимпийская чемпионка Сиднея-2000, где блистали совсем юные Это’о и Нжитап. Камерунская команда также выигрывала Афро-Азиатский кубок и Кубок Центральной Африки (6 раз), завоевывала титул чемпиона Центрально-Африканских игр (2) и Африканских игр (4).

Российский Кубок конфедераций станет для Камеруна третьим испытанием такого рода. В Японии и Корее-2001 африканцы ограничились победой над Канадой (2:0) в заключительном туре группового раунда, зато во Франции-2003 добрались аж до финала, где в равной борьбе уступили хозяйской сборной в овертайме по действовавшему в ту пору правилу «золотого гола» (0:1). Здесь снова не обошлось без «русского фактора»: встречу на «Стад де Франс» судил наш Валентин Иванов. Именно на том турнире от сердечного приступа погиб прямо на поле камерунский полузащитник Марк-Вивьен Фоэ. Трагедия произошла во время полуфинальной игры с Колумбией (1:0)….

Состав

Камерунские футболисты известны во всем мире как едва ли не самые капризные.

Не случалось в XXI веке крупного турнира, когда бы игроки сборной не угрожали бойкотом, требуя повысить премиальные/удалить неугодных/установить новые порядки.

Частенько команда лишалась целой группы лидеров, или просто нужных исполнителей, что существенно било по ее потенциалу. Скандалы и конфликты стали неотъемлемой частью жизнедеятельности камерунской сборной. Удивительно, но даже они порой не мешают «Неукротимым львам» брать трофеи — настолько эти парни талантливы, о какой бы футбольной эпохе не шла речь.

65-летний бельгийский тренер Уго Брос, подписавший контракт с Камеруном в феврале 2016 года после работы в чемпионате Алжира, взял в Россию почти всех тех игроков, которые в начале текущего года выиграли Кубок африканских наций в Габоне. Под его началом — лучший игрок турнира, 21-летний нападающий Кристиан Бассогог из китайского «Хэнань Цзянье», один из лучших снайперов КАН-2017, защитник пражской «Славии» Мишель Нгаду-Нгаджи, вратарь испанской «Севильи» Фабрис Ондоа (31 матч за сборную в 21 год), корифеи по числу игр в майке национальной команды Бенджамин Муканджо из французского «Лорьяна» (50, 10 голов) и, пожалуй, главная ударная сила Винсент Абубакар из турецкого «Бешикташа» (56, 16).

С другой стороны, реально крутых, раскрученных и широко известных в Европе игроков у Камеруна сейчас нет. Тому же Это’о уже 36 лет по паспорту, и он доигрывает в турецком «Антальяспоре».

Это редкость для африканского футбола, чьей отличительной особенностью всегда были яркие индивидуалисты, — но сегодняшняя сборная Камеруна сильна именно командой. Все попавшие в заявку Броса очень молоды и хорошо готовы физически. Лишь хавбеку Себастьяну Сиани из бельгийского «Остенде» на данный момент исполнилось 30 лет….

Вот только названия их клубов, прямо говоря, не впечатляют. Здесь нет и близко мадридского «Реала», «Барселоны» и лондонского «Челси», в которых блистал Это’о, зато присутствуют скромные командочки вроде словацких «Жилины» и «Спартака», австрийского «Альтаха», шотландского «Харта». Двое исполнителей представляют африканские лиги. Третий голкипер Жорж Бокве защищает на родине цвета «Котон Спорт», а защитник Джонатан Нгвем верен ангольскому «Прогрессо».

Не обошлось без отказников и на этот раз — паузу в выступлениях за сборную взял важный винтик в механизме Броса на недавнем КАН защитник Николя Нкулу из французского «Лиона». Отсутствуют в ростере нападающие — участник двух последних ЧМ Эрик-Максим Шупо-Мотинг («Шальке») и Клинтон Нжи. По слухам, его вина заключается в том, что он после одного из матчей не пожал руку самому Милла.

Защитник канадского «Монреаль Импакт» Амбруаз Ойонго получил травму в середине первого тайма игры с Марокко в рамках очередного отборочного цикла на Кубок Африки в субботу. Со стадиона его увезли прямо в госпиталь на «скорой»: предположительно, у футболиста повреждены крестообразные связки, и на КК он, естественно, не выступит.

Новости

10 июня камерунцы взяли старт в квалификации очередного КАН, финальная часть которого состоится в их стране в январе-феврале 2019 года.

Начало вышло удачным по результату — на арене «Стад Амаду Ахиджо» в Яунде был обыгран второй фаворит группы В сборная Марокко (1:0), единственный гол на 29-й минуте провел Абубакар.

В этом квартете также представлены команды заштатных даже по африканским меркам Малави и Коморских островов, которые едва ли составят серьезную конкуренцию грандам.

В третьем раунде квалификации к ЧМ-2018 команда Броса располагается на второй строчке в группе В, имея два очка в двух играх. Решающие матчи пройдут здесь осенью. Чтобы получить билет в Россию, камерунцам необходимо опередить Нигерию (6 очков), Замбию и Алжир (по одному).

Прибытие сборной Камеруна в Москву ожидается в среду. В тот же день «Неукротимые львы» намерены потренироваться на стадионе «Открытие Арена» в Тушино.

Прогноз

Действующий чемпион Африки — весьма серьезный статус, однако в соперниках у камерунцев, как назло, очень сильные команды. Группа В вообще получилась более солидной по составу, чем «российский» квартет А. Подопечные Броса не будут фаворитами матча с Чили и Германией, пусть Йоахим Лев и привез на КК фактически молодежный состав. Еще одна участница, Австралия, изначально видится примерно равной Камеруну по классу.