В бой идут молодые «львы»
Сборная Камеруна является одной из самых титулованных в Африке, но на Кубке конфедераций ее статус будет ближе к аутсайдерам. По давней традиции «Неукротимые львы» не обошлись без скандала при формировании заявки на турнир. Один игрок решил не выступать в России по личным мотивам, другого не взяли в состав
из-за отказа пожать руку легендарному Роже Милла/
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История
Камерун с населением в 20,5 млн человек — не только одна из наиболее экономически развитых стран так называемой Черной (Тропической) Африки, но и одна их самых успешных в футбольном плане. Помимо сахарного тростника, какао и кофе франкоязычная республика славится хорошими игроками. Известные на весь мир звезды появляются здесь в каждом поколении. Достаточно вспомнить легендарного Роже Милла по прозвищу Старый Колдун, четырежды лучшего футболиста континента Самюэля Это’о, двукратного обладателя Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Жереми Нжитапа, двукратного чемпиона Африки вратаря Жака Сонго’о….
Неудивительно, что по числу Кубков африканских наций богатый талантами Камерун уступает только Египту (5 против 7), превосходя и Гану (4), и Нигерию (3), и Кот-д’Ивуар (2), не говоря уже обо всех остальных.
Дебютировав в основной стадии КАН в 1970-м году, спустя десятилетие после обретения независимости, «Неукротимые львы» уже на следующем турнире (в 1972-м) взяли бронзовые медали. Также в их коллекции — два проигранных финала.
Отдельного упоминания заслуживает история выступления сборной Камеруна на чемпионатах мира. Впервые
Уже следующий их приезд на ЧМ ознаменовался сенсационным прорывом. В Италии-1990 Камерун первым из африканских команд добрался аж до четвертьфинала, где лишь в серии послематчевых пенальти уступил Англии (2:2, 2:3).
Эпохальное достижение Милла и компания установили под руководством советского тренера Валерия Непомнящего — это у нас до сих пор помнят все истинные ценители футбола.
Кстати, в группе сборная СССР не оставила от камерунцев камня на камне — 4:0. Однако наши в итоге заняли последнее, четвертое место, а более удачливые соперники — первое.
К слову сказать, Россия нанесла Камеруну самое крупное поражение в постколониальной эре — 1:6 на групповой стадии следующего ЧМ-1994. После удивительной сказки имени Непомнящего и Милла «Неукротимые львы» уже не отбирались в
У Камеруна хватает регалий и на более низких уровнях. Эта страна — олимпийская чемпионка Сиднея-2000, где блистали совсем юные Это’о и Нжитап. Камерунская команда также выигрывала
Российский Кубок конфедераций станет для Камеруна третьим испытанием такого рода. В Японии и Корее-2001 африканцы ограничились победой над Канадой (2:0) в заключительном туре группового раунда, зато во Франции-2003 добрались аж до финала, где в равной борьбе уступили хозяйской сборной в овертайме по действовавшему в ту пору правилу «золотого гола» (0:1). Здесь снова не обошлось без «русского фактора»: встречу на «Стад де Франс» судил наш Валентин Иванов. Именно на том турнире от сердечного приступа погиб прямо на поле камерунский полузащитник
Состав
Камерунские футболисты известны во всем мире как едва ли не самые капризные.
Не случалось в XXI веке крупного турнира, когда бы игроки сборной не угрожали бойкотом, требуя повысить премиальные/удалить неугодных/установить новые порядки.
Частенько команда лишалась целой группы лидеров, или просто нужных исполнителей, что существенно било по ее потенциалу. Скандалы и конфликты стали неотъемлемой частью жизнедеятельности камерунской сборной. Удивительно, но даже они порой не мешают «Неукротимым львам» брать трофеи — настолько эти парни талантливы, о какой бы футбольной эпохе не шла речь.
65-летний бельгийский тренер Уго Брос, подписавший контракт с Камеруном в феврале 2016 года после работы в чемпионате Алжира, взял в Россию почти всех тех игроков, которые в начале текущего года выиграли Кубок африканских наций в Габоне. Под его началом — лучший игрок турнира, 21-летний нападающий Кристиан Бассогог из китайского «Хэнань Цзянье», один из лучших снайперов КАН-2017, защитник пражской «Славии» Мишель
С другой стороны, реально крутых, раскрученных и широко известных в Европе игроков у Камеруна сейчас нет. Тому же Это’о уже 36 лет по паспорту, и он доигрывает в турецком «Антальяспоре».
Это редкость для африканского футбола, чьей отличительной особенностью всегда были яркие индивидуалисты, — но сегодняшняя сборная Камеруна сильна именно командой. Все попавшие в заявку Броса очень молоды и хорошо готовы физически. Лишь хавбеку Себастьяну Сиани из бельгийского «Остенде» на данный момент исполнилось 30 лет….
Вот только названия их клубов, прямо говоря, не впечатляют. Здесь нет и близко мадридского «Реала», «Барселоны» и лондонского «Челси», в которых блистал Это’о, зато присутствуют скромные командочки вроде словацких «Жилины» и «Спартака», австрийского «Альтаха», шотландского «Харта». Двое исполнителей представляют африканские лиги. Третий голкипер Жорж Бокве защищает на родине цвета «Котон Спорт», а защитник Джонатан Нгвем верен ангольскому «Прогрессо».
Не обошлось без отказников и на этот раз — паузу в выступлениях за сборную взял важный винтик в механизме Броса на недавнем КАН защитник Николя Нкулу из французского «Лиона». Отсутствуют в ростере нападающие — участник двух последних ЧМ
Защитник канадского «Монреаль Импакт» Амбруаз Ойонго получил травму в середине первого тайма игры с Марокко в рамках очередного отборочного цикла на Кубок Африки в субботу. Со стадиона его увезли прямо в госпиталь на «скорой»: предположительно, у футболиста повреждены крестообразные связки, и на КК он, естественно, не выступит.
Новости
10 июня камерунцы взяли старт в квалификации очередного КАН, финальная часть которого состоится в их стране в
Начало вышло удачным по результату — на арене «Стад Амаду Ахиджо» в Яунде был обыгран второй фаворит группы В сборная Марокко (1:0), единственный гол на 29-й минуте провел Абубакар.
В этом квартете также представлены команды заштатных даже по африканским меркам Малави и Коморских островов, которые едва ли составят серьезную конкуренцию грандам.
В третьем раунде квалификации к ЧМ-2018 команда Броса располагается на второй строчке в группе В, имея два очка в двух играх. Решающие матчи пройдут здесь осенью. Чтобы получить билет в Россию, камерунцам необходимо опередить Нигерию (6 очков), Замбию и Алжир (по одному).
Прибытие сборной Камеруна в Москву ожидается в среду. В тот же день «Неукротимые львы» намерены потренироваться на стадионе «Открытие Арена» в Тушино.
Прогноз
Действующий чемпион Африки — весьма серьезный статус, однако в соперниках у камерунцев, как назло, очень сильные команды. Группа В вообще получилась более солидной по составу, чем «российский» квартет А. Подопечные Броса не будут фаворитами матча с Чили и Германией, пусть Йоахим Лев и привез на КК фактически молодежный состав. Еще одна участница, Австралия, изначально видится примерно равной Камеруну по классу.
Думается, достойным выступлением для гостей из Камеруна можно будет считать и третье место в группе — при условии победы над теми же австралийцами и в идеале — ничьей с
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