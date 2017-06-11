Скауты «Арсенала» будут просматривать Головина на Кубке конфедераций

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«На самом деле скауты “Арсенала” приезжали на матч Венгрия — Россия (0:3) в Будапешт и просматривали этого футболиста. Но лондонский клуб просматривает примерно 100 игроков одновременно, так что говорить о переходе пока рановато. Эти скауты уже рассказали, что будут работать в России на Кубке конфедераций. Если там футболисты хорошо себя проявят против чемпионов Европы и мира, то шансов на переход будет больше», — сказал Варга.

«Зная “Арсенал”, могу сказать, что представители клуба еще поговорят с тренерами сборной и ЦСКА, тем более Станислав Черчесов (главный тренер сборной России. — Прим. ТАСС) хорошо знаком с Арсеном Венгером (главным тренером “Арсенала”. — Прим. ТАСС). Перед подписанием игрока лондонцы очень тщательно присматриваются к нему, так что за Головиным следят, но предложений о переходе не было», — добавил агент.

По его мнению, Венгер может полностью раскрыть потенциал футболиста. «Головин показал в Будапеште очень хорошую игру. Арсен любит заниматься творческим делом — брать молодых футболистов и развивать их. У Головина есть большой потенциал, чтобы раскрыться, и в этом плане он смог бы закрепиться в «Арсенале», — отметил собеседник ТАСС.

Головин является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду армейцев с 2015 года, став чемпионом России сезона-2015/16. В том же году молодой полузащитник впервые был вызван в сборную России. В прошедшем сезоне 21-летний игрок провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. За сборную России в этом сезоне полузащитник провел четыре товарищеских матча, включая два последних — с командами Венгрии 5 июня и Чили (1:1) 9 июня.