Безбородов: Слова Бородюка? Мне все равно
Российский арбитр Владислав Безбородов, который работал на матче отборочного турнира чемпионата Мира-2018 Казахстан — Дания (1:3) отреагировал на критику со стороны главного тренера хозяев Александра Бородюка. Наставник казахстанцев назвал судью «нарциссом».
— Я не буду комментировать эпизоды, — сказал Безбородов. — За реакцией Бородюка после матча я не следил и его высказываний не читал. И не собираюсь это читать. А после матча я Бородюка не видел.
— Он назвал вас «нарциссом» и сказал, что вы испортили праздник. Обидно такое слышать?
— Мне все равно. Ну, а что? Человек говорит, ну и пусть говорит.
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