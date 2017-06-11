Безбородов: Слова Бородюка? Мне все равно

— Я не буду комментировать эпизоды, — сказал Безбородов. — За реакцией Бородюка после матча я не следил и его высказываний не читал. И не собираюсь это читать. А после матча я Бородюка не видел.



— Он назвал вас «нарциссом» и сказал, что вы испортили праздник. Обидно такое слышать?

— Мне все равно. Ну, а что? Человек говорит, ну и пусть говорит.