«Матч ТВ», ВГТРК и Первый канал покажут матчи Кубка конфедераций
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о подписании соглашения с Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ» на трансляции встреч Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщается в
пресс-релизе ФИФА.
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Все матчи турнира будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и «Матч ТВ», а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.
«Мы рады сотрудничеству с такими известными партнерами в
По данным источника ТАСС, российские телеканалы заплатят за показ турнира $3,5 млн.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
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