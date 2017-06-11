«Матч ТВ», ВГТРК и Первый канал покажут матчи Кубка конфедераций

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Все матчи турнира будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и «Матч ТВ», а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

«Мы рады сотрудничеству с такими известными партнерами в стране-организаторе для показа Кубка конфедераций бесплатно для зрителей, — сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок. — Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира».

По данным источника ТАСС, российские телеканалы заплатят за показ турнира $3,5 млн.