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https://sport.mail.ru/news/football-national/30043826/
11 июня 2017, 15:51 | Футбол: Сборные | ТАСС

«Матч ТВ», ВГТРК и Первый канал покажут матчи Кубка конфедераций

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о подписании соглашения с Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ» на трансляции встреч Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.

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Все матчи турнира будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и «Матч ТВ», а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

«Мы рады сотрудничеству с такими известными партнерами в стране-организаторе для показа Кубка конфедераций бесплатно для зрителей, — сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок. — Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира».

По данным источника ТАСС, российские телеканалы заплатят за показ турнира $3,5 млн.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В турнире примут участие сборные России, Новой Зеландии, Мексики, Португалии, Чили, Австралии, Камеруна и Германии.

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