Молодежная сборная Англии по футболу стала чемпионом мира
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу выиграла чемпионат мира среди игроков не старше 20 лет, который проходил в Южной Корее.
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В финале турнира англичане обыграли команду Венесуэлы со счетом 1:0. Единственный мяч на 35-й минуте забил Доминик
Бронзовым призером чемпионата стала сборная Италии, обыгравшая команду Уругвая.
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