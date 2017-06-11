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https://sport.mail.ru/news/football-national/30043739/
11 июня 2017, 17:16 | Футбол: Сборные | ТАСС

Молодежная сборная Англии по футболу стала чемпионом мира

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу выиграла чемпионат мира среди игроков не старше 20 лет, который проходил в Южной Корее.

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В финале турнира англичане обыграли команду Венесуэлы со счетом 1:0. Единственный мяч на 35-й минуте забил Доминик Калверт-Льюин. На 74-й минуте нападающий сборной Венесуэлы Адальберто Пеньяранда не реализовал пенальти.

Бронзовым призером чемпионата стала сборная Италии, обыгравшая команду Уругвая.
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