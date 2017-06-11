Камерунские футболисты приедут в Москву для участия в Кубке конфедераций 14 июня
МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Камеруна по футболу прилетит в Москву для участия в Кубке конфедераций 14 июня. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе команды.
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«Камерунская команда прибудет в Москву в среду. Позднее футболисты проведут тренировку на стадионе «Спартак», — сказано в сообщении.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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