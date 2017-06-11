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11 июня 2017, 10:47 | Футбол: Сборные | ТАСС

Камерунские футболисты приедут в Москву для участия в Кубке конфедераций 14 июня

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Камеруна по футболу прилетит в Москву для участия в Кубке конфедераций 14 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

Команда стартует на турнире матчем против чилийцев 18 июня в Москве. Увеличить
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«Камерунская команда прибудет в Москву в среду. Позднее футболисты проведут тренировку на стадионе «Спартак», — сказано в сообщении.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команда Камеруна сыграет в группе В, где встретится с командами Чили, Германии и Австралии. Стартовую встречу турнира камерунцы проведут против чилийцев 18 июня в Москве на стадионе «Спартак».

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