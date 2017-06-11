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11 июня 2017, 10:29 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Мексиканец Корона не сыграет на Кубке конфедераций по личным причинам

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт. Полузащитник сборной Мексики и португальского «Порту» Хесус Мануэль Корона не примет участия в Кубке конфедераций по футболу по личным причинам, объявил главный тренер национальной команды Хуан Карлос Осорио.

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Итоговый состав сборной Мексики на турнир, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи), был опубликован 8 июня. Корона в нем присутствовал. Сборная Мексики на групповом этапе Кубка конфедераций сыграет в группе А, где ее соперником будет в том числе национальная команда России.

«По поводу Хесуса Короны — это его личное решение и мы должны глубоко его уважать», — заявил Осорио, слова которого цитирует Goal.com.

Отмечается, что в настоящее время представители Федерации футбола Мексики ведут диалог с ФИФА относительно понимания возможно ли внести в заявку на турнир игрока вместо Короны. Предполагается, что в случае одобрения со стороны международной федерации этим футболистом станет полузащитник «Пачуки» Ирвинг Лосано.

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