Мексиканец Корона не сыграет на Кубке конфедераций по личным причинам
МОСКВА, 11 июн —
Р-Спорт. Полузащитник сборной Мексики и португальского «Порту» Хесус Мануэль Корона не примет участия в Кубке конфедераций по футболу по личным причинам, объявил главный тренер национальной команды Хуан Карлос Осорио.
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Итоговый состав сборной Мексики на турнир, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России (Москве,
«По поводу Хесуса Короны — это его личное решение и мы должны глубоко его уважать», — заявил Осорио, слова которого цитирует Goal.com.
Отмечается, что в настоящее время представители Федерации футбола Мексики ведут диалог с ФИФА относительно понимания возможно ли внести в заявку на турнир игрока вместо Короны. Предполагается, что в случае одобрения со стороны международной федерации этим футболистом станет полузащитник «Пачуки» Ирвинг Лосано.
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