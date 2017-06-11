Мексиканец Корона не сыграет на Кубке конфедераций по личным причинам

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Итоговый состав сборной Мексики на турнир, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи), был опубликован 8 июня. Корона в нем присутствовал. Сборная Мексики на групповом этапе Кубка конфедераций сыграет в группе А, где ее соперником будет в том числе национальная команда России.

«По поводу Хесуса Короны — это его личное решение и мы должны глубоко его уважать», — заявил Осорио, слова которого цитирует Goal.com.

Отмечается, что в настоящее время представители Федерации футбола Мексики ведут диалог с ФИФА относительно понимания возможно ли внести в заявку на турнир игрока вместо Короны. Предполагается, что в случае одобрения со стороны международной федерации этим футболистом станет полузащитник «Пачуки» Ирвинг Лосано.