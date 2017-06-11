Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30040985/
11 июня 2017, 0:22 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Игрока сборной Камеруна увезли со стадиона на скорой, он не сыграет на КК-2017

Левый защитник сборной Камеруна Амбруаз Ойонго получил тяжелую травму в матче с Марокко (1:0) в рамках отбора Кубка африканских наций — 2019.

На 17-й минуте встречи 25-летний футболист упал в центре поля после столкновения с марокканским игроком. Ойонго унесли с поля на носилках и тут же поместили в карету скорой помощи, которая отвезла его в больницу, пишет Le Bled Parle.

По словам главного тренера сборной Камеруна Уго Брооса, защитник «Монреаль Импэкт» серьёзно травмировал крестообразные связки и может пропустить до семи месяцев. Ойонго точно не сыграет на предстоящем Кубке конфедераций — 2017, который пройдёт в России.

Сборная Камеруна
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Марокко
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Ерохин: Футболистам сборной России нужно равняться на таких игроков, как Санчес

Ерохин: Футболистам сборной России нужно равняться на таких игроков, как Санчес

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты сборной России должны равняться на таких игроков, как нападающий команды Чили и лондонского «Арсенала» Алексис Санчес. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Александр Ерохин.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото