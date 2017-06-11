Игрока сборной Камеруна увезли со стадиона на скорой, он не сыграет на КК-2017

На 17-й минуте встречи 25-летний футболист упал в центре поля после столкновения с марокканским игроком. Ойонго унесли с поля на носилках и тут же поместили в карету скорой помощи, которая отвезла его в больницу, пишет Le Bled Parle.

По словам главного тренера сборной Камеруна Уго Брооса, защитник «Монреаль Импэкт» серьёзно травмировал крестообразные связки и может пропустить до семи месяцев. Ойонго точно не сыграет на предстоящем Кубке конфедераций — 2017, который пройдёт в России.