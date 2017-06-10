Сборная России не уступила Чили перед Кубком конфедераций

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Консультация пройдена

Матч против Чили был последней проверкой сборной России перед Кубком конфедераций. Причем это была единственная игра команды в России — сборную принял столичный стадион ЦСКА.

Учитывая, что соперник тоже примет участие в Кубке конфедераций, хоть и сыграет в другой группе, выиграл два последних Кубка Америки, имеет в своем составе Алексиса Санчеса и Артуро Видаля и просто занимает четвертое место в мировом рейтинге, этот поединок вполне можно назвать консультацией перед экзаменом, который Станислав Черчесов и его команда будут сдавать в официальном турнире.

И надо признать, что сборная России консультацию эту провела плодотворно и к самому Кубку конфедераций, похоже, подготовилась.

Матч получился достаточно ярким, напряженным, интересным и качественным. Конечно, временами российские футболисты не справлялись с лидерами «Арсенала» и «Баварии», а также с другими крепкими чилийскими футболистами, как Маурисио Исла и Эдуардо Варгас, но в целом Россия предстала в этой игре не командой из седьмой десятки рейтинга ФИФА, где располагается.

Более того, подопечные Черчесова были не менее остры, чем соперник, смотрелись цельно, не раскисли после пропущенного гола, смогли отыграться, реализовав стандарт, и даже устроили в концовке подобие навала. Ученику, который не хватает звезд с неба, в таких случаях натягивают «пятерку с минусом».

Качество повышается

Если говорить об игре сборной России более предметно, то пищи для размышления матч с чилийцами дал, конечно, больше, чем встреча в Будапеште несколькими днями ранее.

Да, Венгрию Россия переиграла уверенно и даже крупно, но 9 июня венгры, уже в отборочном матче к чемпионату мира уступили Андорре (0:1), которая вообще не побеждала 12 лет.

В отдельных эпизодах российским футболистам, конечно, трудно противостоять игрокам мирового класса. Что Видаль в первом тайме, что Санчес, организовавший классный гол всего через минуту после своего выхода на замену, в эпизодах делали с нашей обороной, что хотели.

Но это не новость. На данный момент в России просто нет игроков мирового уровня, и чтобы бороться с суперзвездами, нашей сборной необходимо показывать выстроенный компактный футбол.

В этом плане против Чили все было в порядке — работа с полной выкладкой, отлаженные перемещения, подстраховка. Выше головы не прыгнешь, но порядок может побить и класс, особенно в отдельном матче.

Наконец, сборная по-настоящему понравилась и игрой в атаке. Российские футболисты действовали настырно и по-спортивному агрессивно, а также в каких-то эпизодах еще и нестандартно.

Удар Дениса Глушакова в концовке через себя — «вишенка» в игре национальной команды в последнем матче перед Кубком конфедераций, пусть даже он не увенчался взятием ворот. В конце концов, Игорь Акинфеев тоже вытащил сложнейший мяч в первой половине от Ислы.

Интересно, что против Чили практически все угрозы сборной России исходили в атаках через центр (исключение — тот самый момент Глушакова).

С одной стороны, через центр атаковать сложнее, там, как правило, выше плотность, и это делает честь Черчесову и его подопечным. С другой, на флангах надо, конечно, добавлять, потому что без активности и продуктивности на них результата добиться в современном футболе практически невозможно.

Черчесов не раскрывает карт

В чем наставник сборной России определенно великолепен, так это в запутывании болельщиков и экспертов.

С первых матчей своей работы в национальной команде Станислав Саламович принялся наигрывать схему 3−5−2, оставшись верным себе спустя год, но до сих пор никто не знает, какой же состав у Черчесова считается основным.

Игроки ротируются между стартовым составом и скамейкой запасных, а также тасуются по позициям.

Только ленивый не отмечал, что Самедову тяжеловато закрывать весь фланг, и вот, пожалуйста, полузащитник московского «Спартака» играет в центре поля, причем весьма неплохо.

Роман Шишкин выходит на позиции центрального защитника, проводит полную встречу и выглядит очень достойно, хотя это скорее следствие полученной Георгием Джикия микротравмы.

В нападении понятно только, что основным выбором будет Федор Смолов. А вот в тандеме с ним мы можем увидеть не только Александра Бухарова или Дмитрия Полоза, но и Алексея Миранчука, как против Чили. Интересно.

И такое ощущение, что даже Кубок конфедераций не даст четких ответов на вопросы об основном составе команды. И дело не только в том, что на чемпионате мира сборная рассчитывает на выздоровление Артема Дзюбы, Марио Фернандеса, Романа Зобнина и Алана Дзагоева. Просто Черчесов, похоже, собирается пропагандировать принцип ротации.

Главное — официальные матчи

Если говорить о подготовке сборной России к Кубку конфедераций, то при всей неоднозначности прошлогодних контрольных встреч и первых матчей этого года, последняя часть прошла просто идеально.

Даже в условиях большого числа травмированных лидеров Черчесову удалось плодотворно поработать с командой на тренировочном сборе и выдать два хороших матча с приятными результатами.

Все это позволяет наконец по-настоящему смотреть на Кубок конфедераций с позитивом, но захлебываться предвкушением побед все же не стоит.

Официальные матчи — история немного иная, гораздо более сложная и ответственная. Ну так, ради них все и существует. Но фаворитом даже на Кубке конфедераций, не говоря уже о чемпионате мира, Россия, конечно же, не будет.