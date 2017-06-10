Васин — 6,5 за гол и четкую игру в обороне
«СЭ» по персоналиям разбираем последний товарищеский матч россиян перед стартом Кубка конфедераций.
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РОССИЯ
АКИНФЕЕВ — 6,5. Выручил после опасных ударов Ислы и Видаля в первом тайме. В пропущенном голе не виноват — чилиец расстреливал его из убойной позиции.
СМОЛЬНИКОВ — 6,0. Хорошо взаимодействовал с Самедовым на правом фланге, успевал отрабатывать в обороне и удачно подключаться к атакам.
ВАСИН — 6,5. Выиграл весь воздух в своей штрафной, а потом забил гол, спасший россиян от поражения.
КУДРЯШОВ — 6,5. Вышел на матч в уже привычной защитной маске, но это не помешало ему выиграть множество единоборств на своей половине поля.
КОМБАРОВ — 6,5. Подключался к атакам не так часто, как Смольников, но у него получалось редко, да метко — в первом тайме нанес опасный удар, а во втором отдал голевой пас на Васина.
ШИШКИН — 6,0. Проиграл борьбу Видалю в моменте с незасчитанным голом, но в том моменте чилиец нарушил правила. В остальном в целом был надежен. Кроме момента с голом Ислы, когда в опорной зоне не помешал исполнить голевой пас Санчесу.
ГЛУШАКОВ — 6,5. Отлично действовал в созидании. Имел несколько хороших моментов, даже бил в падении через себя, но не хватило везения.
САМЕДОВ — 6,0. Создал пару хороших моментов для Глушакова, но они остались нереализованными. Удачно взаимодействовал со Смольниковым на фланге.
МИРАНЧУК — 5,5. Не стеснялся играть пяткой во время быстрых атак. Но неплохое впечатление от действий на чужой половины поля было смазано результативной ошибкой в обороне — голевой рывок Ислы проспал именно Миранчук.
ГОЛОВИН — 6,0. Не стеснялся бить
СМОЛОВ — 6,5. Активно двигался по всему фронту атаки, смещался за мячом на фланги, но не всегда находил общий язык с партнерами. Да и с реализацией в этом матче у него было не очень хорошо.
ПОЛОЗ — 5,5. Вышел на замену вместо Миранчука на полчаса и толком проявить себя не сумел.
ЕРОХИН — 5,5. Появился на поле за минуту до гола Васина вместо Смольникова, но сам к взятию ворот никак не причастен.
ЖИРКОВ — 5,5. Вышел на замену Комбарову, когда команды уже доигрывали матч.
КАМБОЛОВ — 5,5. Провел на поле еще меньше времени, чем Жирков, подменив травмированного Кудряшова.
БУХАРОВ — б/о.
ЧИЛИ
ЭРРЕРА — 6,0. Выручил свою команду после нескольких убойных ударов Глушакова и компании. В пропущенном мяче не виноват.
ИСЛА — 6,5. Почти не ошибался в обороне и был очень опасен в атаке. Забил первый гол в матче.
МЕДЕЛЬ — 6,0. Совершил несколько мелких ошибок, но они на ход матча не повлияли. В целом капитан гостей действовал в обороне надежно.
ХАРА — 6,0. Действовал четко и жестко.
БОСЕЖУР — 5,5. До поры до времени четко отрабатывал в обороне, но в решающий момент упустил Васина в штрафной.
ЭРНАНДЕС — 6,0. Не всегда успевал за быстрыми атаками россиян, но успевал срывать их с помощью фолов.
АРАНГИС — 6,0. Привез опасный штрафной за игру рукой в начале первого тайма. Больше ошибок не совершал.
ВИДАЛЬ — 6,5. Здорово потерзал оборону россиян. Забил гол в первом тайме, но мяч не был засчитан
ФУЭНСАЛИДА — 6,0. Несколько раз опасно атаковал по правому флангу.
ВАРГАС — 6,0. Россияне смогли закрыть чилийского центрфорварда в первом тайме, но после выхода Санчеса Варгас заметно прибавил в остроте.
РОДРИГЕС — 6,0. Отметился парой опасных прострелов.
САНЧЕС — 6,5. Появился на поле только во втором тайме и первым же касанием отдал гениальный голевой пас Исле.
ДИАС — 5,5. После выхода на замену действовал не очень приметно.
ГУТЬЕРРЕС — 5,5. Также вошел в игру не слишком ярко.
СИЛЬВА — 5,5. Появился на поле лишь в концовке игры.
САГАЛЬ — 5,5. Ничем интересным за 10 отведенных минут не запомнился.
ПИНАРЕС — 5,5. За то же время, что и Сагаль, успел пробить по воротам Акинфеева со штрафного. Неопасно.
|Станислав Черчесов
|Хуан Антонио Пицци
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|15
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
|Боковой судья
|Диего Барберо Севилья (Испания)
|Боковой судья
|Анхель Невадо Родригес (Испания)
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