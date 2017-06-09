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https://sport.mail.ru/news/football-national/30035196/
9 июня 2017, 22:56 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Пеле: Дибала не настолько хорош, как об этом говорят

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле после поражения «селесао» от сборной Аргентины (0:1) в товарищеском матче назвал переоценённым нападающего «альбиселесте» и «Ювентуса» Пауло Дибалу, который провёл на поле 69 минут.

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии <span class=error>Пеле</span> после поражения <span class=error>селесао</span> от сборной Аргентины (0:1) в товарищеском матче назвал переоценённым нападающего альбиселесте и <span class=error>Ювентуса</span> <span class=error>Пауло</span> <span class=error>Дибалу</span> который провёл на поле 69 минут. Увеличить
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«Дибала не настолько хорош, как об этом говорят. Люди считают, что он может стать наследником Диего Марадоны, но единственная вещь, которая объединяет этих игроков, — это игра левой ногой», — приводит слова Пеле интернет-портал Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

9.06.2017 13:05 матчи: Товарищеский матч Melbourne Cricket Ground
Бразилия 0:1 Аргентина
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Тите Хорхе Сампаоли
Голы
  Габриэль Меркадо 45′
Составы
Вевертон 1
Филипе Луис 6
Тиагу Силва 3
Жил 4
Фернанду Луиз Роса Фернандинью 5
Филиппе Коутинью 11
Виллиан 19
73′ Консерва Лемос Фагнер 2
80′ Рафинья 18
66′ Ренату Аугусту 8
Дуглас Коста 7
78′ 81′ Жозе Паулу Паулинью 15
Виктор де Паула Жулиану 10
90′ Габриэл Жезус 9
Барселлос Фреда Тайсон 17
1 Серхио Ромеро
4 Хонатан Майдана 31′
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси
6 Лукас Билья
2 Габриэль Меркадо 75′
15 Эмануэль Маммана
16 Хосе Луис Гомес 52′
25 Николас Тальяфико
11 Анхель Ди Мария 90′
8 Маркос Акунья
21 Пауло Дибала 69′
27 Гвидо Родригес
9 Гонсало Игуаин 45′
24 Карлос Хоакин Корреа
19 Эвер Банега 81′
20 Мануэль Ланцини
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Крис Бит (Австралия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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