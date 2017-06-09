Пеле: Дибала не настолько хорош, как об этом говорят
Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле после поражения «селесао» от сборной Аргентины (0:1) в товарищеском матче назвал переоценённым нападающего «альбиселесте» и «Ювентуса» Пауло Дибалу, который провёл на поле 69 минут.
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«Дибала не настолько хорош, как об этом говорят. Люди считают, что он может стать наследником Диего Марадоны, но единственная вещь, которая объединяет этих игроков, — это игра левой ногой», — приводит слова Пеле
|9.06.2017 13:05
|матчи: Товарищеский матч
|Melbourne Cricket Ground
Главные тренеры
|Тите
|Хорхе Сампаоли
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Крис Бит (Австралия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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