Пеле: Дибала не настолько хорош, как об этом говорят

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«Дибала не настолько хорош, как об этом говорят. Люди считают, что он может стать наследником Диего Марадоны, но единственная вещь, которая объединяет этих игроков, — это игра левой ногой», — приводит слова Пеле интернет-портал Football Italia со ссылкой на Tuttosport.