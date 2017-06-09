Ерохин: Футболистам сборной России нужно равняться на таких игроков, как Санчес

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В пятницу сборная России со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче, который прошел в Москве. Предыдущая товарищеская игра — со сборной Венгрии — завершилась гостевой победой россиян со счетом 3:0.

«Хорошо, что после пропущенного гола мы не опустили руки. Конечно, счет 1:1 — не тот результат, на который мы рассчитывали, но в целом он положительный. Что касается Алексиса Санчеса — это хороший футболист, нам нужно смотреть и равняться на таких игроков», — сказал Ерохин.

«После перерыва мы немного добавили в агрессии, стали играть острее, из-за этого удалось отодвинуть игру от наших ворот. Сборная Чили играла в хороший футбол, но и нам тоже удавались неплохие комбинации. После матча тренер отметил наше старание, что на поле не было равнодушных, остался удовлетворен», — добавил он.

Матч с чилийцами — последний для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).