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9 июня 2017, 22:46 | Футбол: Сборные | ТАСС

Ерохин: Футболистам сборной России нужно равняться на таких игроков, как Санчес

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты сборной России должны равняться на таких игроков, как нападающий команды Чили и лондонского «Арсенала» Алексис Санчес. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Александр Ерохин.

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© ИТАР-ТАСС

В пятницу сборная России со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче, который прошел в Москве. Предыдущая товарищеская игра — со сборной Венгрии — завершилась гостевой победой россиян со счетом 3:0.

«Хорошо, что после пропущенного гола мы не опустили руки. Конечно, счет 1:1 — не тот результат, на который мы рассчитывали, но в целом он положительный. Что касается Алексиса Санчеса — это хороший футболист, нам нужно смотреть и равняться на таких игроков», — сказал Ерохин.

«После перерыва мы немного добавили в агрессии, стали играть острее, из-за этого удалось отодвинуть игру от наших ворот. Сборная Чили играла в хороший футбол, но и нам тоже удавались неплохие комбинации. После матча тренер отметил наше старание, что на поле не было равнодушных, остался удовлетворен», — добавил он.

Матч с чилийцами — последний для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

9.06.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Арена ЦСКА
Россия 1:1 Чили
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хуан Антонио Пицци
Голы
67′ Виктор Васин (Д. Комбаров) 5
4 Маурисио Исла (А. Санчес) 56′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Роман Шишкин 3
Виктор Васин 5
Александр Головин 17
Александр Самедов 19
50′ Денис Глушаков 8
81′ Федор Кудряшов 13
Руслан Камболов 10
66′ Игорь Смольников 2
Александр Ерохин 21
73′ Дмитрий Комбаров 23
Юрий Жирков 18
86′ Федор Смолов 9
Александр Бухаров 11
60′ Алексей Миранчук 15
Дмитрий Полоз 7
23 Джонни Эррера
4 Маурисио Исла
15 Жан Босежур
18 Гонсало Хара 65′
16 Мартин Родригес
17 Гари Медель (к) 63′
13 Пауло Диас
8 Артуро Видаль 81′
26 Сесар Пинарес
20 Чарльз Арангис 74′
14 Фелипе Гутьеррес
11 Эдуардо Варгас 81′
9 Анхело Сагаль
6 Хосе Педро Фуэнсалида 55′
7 Алексис Санчес
10 Пабло Эрнандес 77′ 34′
5 Франсиско Сильва
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
15 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 4
16 Фолы 13
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Боковой судья Диего Барберо Севилья (Испания)
Боковой судья Анхель Невадо Родригес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Глушаков: Российские футболисты выполнили установку тренера в матче с чилийцами

Глушаков: Российские футболисты выполнили установку тренера в матче с чилийцами

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Игроки сборной России по футболу выполнили установку главного тренера команды Станислава Черчесова в товарищеском матче против чилийцев. Об этом журналистам сказал полузащитник российской сборной Денис Глушаков.
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