Глушаков: Российские футболисты выполнили установку тренера в матче с чилийцами

В пятницу сборная России со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче, который прошел в Москве. Предыдущая товарищеская игра со сборной Венгрии завершилась гостевой победой россиян со счетом 3:0. Сборные России и Чили примут участие в предстоящем Кубке конфедераций.
«В данный момент обе сборные готовятся к Кубку конфедераций. Думаю, что наша команда сыграла нормально, выполнили установку тренера. Конечно, всегда есть над чем работать, есть какие-то моменты, в которых мы допускали ошибки, но у нас впереди еще неделя, есть время исправить недочеты. В целом наша сборная готова к турниру нормально. Не буду говорить хорошо, так как всегда есть что улучшать», — сказал Глушаков.
«Сложно сказать почему сборная Чили играла в несвойственный для себя футбол. У них идет подготовка, мы не знаем, какие у них нагрузки, плюс они знали, как играем мы и тоже подстраивались под нашу манеру, — отметил он.
Глушаков считает, что таких игроков, как чилиец Алексис Санчес, мало в мировом футболе.
«(Артуро) Видаль — опытный футболист мирового уровня, но я не первый раз играл против таких больших игроков. Что-то конкретное сказать о нашем противостоянии не могу. Что касается Алексиса Санчеса — он тоже очень хороший футболист, у него зашкаливает креатив в действиях. Таких футболистов: резких, быстрых, техничных в мире очень мало», — подчеркнул Глушаков.