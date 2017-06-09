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9 июня 2017, 22:37 | Футбол: Сборные | ТАСС

Глушаков: Российские футболисты выполнили установку тренера в матче с чилийцами

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Игроки сборной России по футболу выполнили установку главного тренера команды Станислава Черчесова в товарищеском матче против чилийцев. Об этом журналистам сказал полузащитник российской сборной Денис Глушаков.

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© ИТАР-ТАСС

В пятницу сборная России со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче, который прошел в Москве. Предыдущая товарищеская игра со сборной Венгрии завершилась гостевой победой россиян со счетом 3:0. Сборные России и Чили примут участие в предстоящем Кубке конфедераций.

«В данный момент обе сборные готовятся к Кубку конфедераций. Думаю, что наша команда сыграла нормально, выполнили установку тренера. Конечно, всегда есть над чем работать, есть какие-то моменты, в которых мы допускали ошибки, но у нас впереди еще неделя, есть время исправить недочеты. В целом наша сборная готова к турниру нормально. Не буду говорить хорошо, так как всегда есть что улучшать», — сказал Глушаков.

«Сложно сказать почему сборная Чили играла в несвойственный для себя футбол. У них идет подготовка, мы не знаем, какие у них нагрузки, плюс они знали, как играем мы и тоже подстраивались под нашу манеру, — отметил он.

Глушаков считает, что таких игроков, как чилиец Алексис Санчес, мало в мировом футболе.

«(Артуро) Видаль — опытный футболист мирового уровня, но я не первый раз играл против таких больших игроков. Что-то конкретное сказать о нашем противостоянии не могу. Что касается Алексиса Санчеса — он тоже очень хороший футболист, у него зашкаливает креатив в действиях. Таких футболистов: резких, быстрых, техничных в мире очень мало», — подчеркнул Глушаков.

9.06.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Арена ЦСКА
Россия 1:1 Чили
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хуан Антонио Пицци
Голы
67′ Виктор Васин (Д. Комбаров) 5
4 Маурисио Исла (А. Санчес) 56′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Роман Шишкин 3
Виктор Васин 5
Александр Головин 17
Александр Самедов 19
50′ Денис Глушаков 8
81′ Федор Кудряшов 13
Руслан Камболов 10
66′ Игорь Смольников 2
Александр Ерохин 21
73′ Дмитрий Комбаров 23
Юрий Жирков 18
86′ Федор Смолов 9
Александр Бухаров 11
60′ Алексей Миранчук 15
Дмитрий Полоз 7
23 Джонни Эррера
4 Маурисио Исла
15 Жан Босежур
18 Гонсало Хара 65′
16 Мартин Родригес
17 Гари Медель (к) 63′
13 Пауло Диас
8 Артуро Видаль 81′
26 Сесар Пинарес
20 Чарльз Арангис 74′
14 Фелипе Гутьеррес
11 Эдуардо Варгас 81′
9 Анхело Сагаль
6 Хосе Педро Фуэнсалида 55′
7 Алексис Санчес
10 Пабло Эрнандес 77′ 34′
5 Франсиско Сильва
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
15 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 4
16 Фолы 13
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Боковой судья Диего Барберо Севилья (Испания)
Боковой судья Анхель Невадо Родригес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Черчесов: Сборная России по футболу сделала качественный скачок в игре с командой Чили

Черчесов: Сборная России по футболу сделала качественный скачок в игре с командой Чили

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по футболу в товарищеском матче с командой Чили показала более качественную игру, чем в предыдущей встрече с венграми. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.
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