Черчесов: Сборная России по футболу сделала качественный скачок в игре с командой Чили
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по футболу в товарищеском матче с командой Чили показала более качественную игру, чем в предыдущей встрече с венграми. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.
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В пятницу сборная России со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче, который прошел в Москве. Предыдущая товарищеская игра со сборной Венгрии завершилась гостевой победой россиян со счетом 3:0.
«Мы сделали небольшой качественный скачок по сравнению с игрой со сборной Венгрии, мы сделали шаг вперед. Надеемся, что до начала Кубка конфедераций сможем продвинуться дальше. Мы играли с другой по уровню командой, нежели сборная Венгрии», — сказал Черчесов.
«Не понравилось, что часто теряли матч. Доволен состоянием игроков в сегодняшней игре», — добавил тренер.
Матч с чилийцами — последний для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов сообщил, что избежал серьёзного повреждения в товарищеском матче со сборной Чили (1:1), который проходил в Москве. Футболист покинул пределы поля на 81-й минуте прихрамывая, после чего был заменён.