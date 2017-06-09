Черчесов: Сборная России по футболу сделала качественный скачок в игре с командой Чили

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В пятницу сборная России со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче, который прошел в Москве. Предыдущая товарищеская игра со сборной Венгрии завершилась гостевой победой россиян со счетом 3:0.

«Мы сделали небольшой качественный скачок по сравнению с игрой со сборной Венгрии, мы сделали шаг вперед. Надеемся, что до начала Кубка конфедераций сможем продвинуться дальше. Мы играли с другой по уровню командой, нежели сборная Венгрии», — сказал Черчесов.

«Не понравилось, что часто теряли матч. Доволен состоянием игроков в сегодняшней игре», — добавил тренер.

Матч с чилийцами — последний для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).