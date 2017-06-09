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9 июня 2017, 22:06 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Кудряшов избежал серьёзного повреждения в товарищеском матче со сборной Чили

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов сообщил, что избежал серьёзного повреждения в товарищеском матче со сборной Чили (1:1), который проходил в Москве. Футболист покинул пределы поля на 81-й минуте прихрамывая, после чего был заменён.

Защитник сборной России Фёдор <span class=error>Кудряшов</span> сообщил что избежал серьёзного повреждения в товарищеском матче со сборной Чили (1:1) который проходил в Москве. Увеличить
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«Просто небольшой ушиб, всё хорошо. Думаю, через два-три дня всё будет в порядке», — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Подтвердил информацию об отсутствии серьёзного повреждения у Кудряшова и главный тренер сборной России Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

«Болевые ощущения у Кудряшова прошли, видимо, был сильный ушиб, и он попросил замену», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

9.06.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Арена ЦСКА
Россия 1:1 Чили
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хуан Антонио Пицци
Голы
67′ Виктор Васин (Д. Комбаров) 5
4 Маурисио Исла (А. Санчес) 56′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Роман Шишкин 3
Виктор Васин 5
Александр Головин 17
Александр Самедов 19
50′ Денис Глушаков 8
81′ Федор Кудряшов 13
Руслан Камболов 10
66′ Игорь Смольников 2
Александр Ерохин 21
73′ Дмитрий Комбаров 23
Юрий Жирков 18
86′ Федор Смолов 9
Александр Бухаров 11
60′ Алексей Миранчук 15
Дмитрий Полоз 7
23 Джонни Эррера
4 Маурисио Исла
15 Жан Босежур
18 Гонсало Хара 65′
16 Мартин Родригес
17 Гари Медель (к) 63′
13 Пауло Диас
8 Артуро Видаль 81′
26 Сесар Пинарес
20 Чарльз Арангис 74′
14 Фелипе Гутьеррес
11 Эдуардо Варгас 81′
9 Анхело Сагаль
6 Хосе Педро Фуэнсалида 55′
7 Алексис Санчес
10 Пабло Эрнандес 77′ 34′
5 Франсиско Сильва
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
15 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 4
16 Фолы 13
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Боковой судья Диего Барберо Севилья (Испания)
Боковой судья Анхель Невадо Родригес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Сборных команд

Пицци: Ничейный результат матча Россия — Чили закономерен

Пицци: Ничейный результат матча Россия — Чили закономерен

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Ничейный результат товарищеского матча сборных России и Чили по футболу является закономерным. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер чилийской команды Хуан Антонио Пицци.
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