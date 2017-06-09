Кудряшов избежал серьёзного повреждения в товарищеском матче со сборной Чили

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«Просто небольшой ушиб, всё хорошо. Думаю, через два-три дня всё будет в порядке», — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Подтвердил информацию об отсутствии серьёзного повреждения у Кудряшова и главный тренер сборной России Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

«Болевые ощущения у Кудряшова прошли, видимо, был сильный ушиб, и он попросил замену», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.