Кудряшов избежал серьёзного повреждения в товарищеском матче со сборной Чили
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов сообщил, что избежал серьёзного повреждения в товарищеском матче со сборной Чили (1:1), который проходил в Москве. Футболист покинул пределы поля на 81-й минуте прихрамывая, после чего был заменён.
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«Просто небольшой ушиб, всё хорошо. Думаю, через
Подтвердил информацию об отсутствии серьёзного повреждения у Кудряшова и главный тренер сборной России Станислав Черчесов на послематчевой
«Болевые ощущения у Кудряшова прошли, видимо, был сильный ушиб, и он попросил замену», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Главные тренеры
|Станислав Черчесов
|Хуан Антонио Пицци
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|15
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
|Боковой судья
|Диего Барберо Севилья (Испания)
|Боковой судья
|Анхель Невадо Родригес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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