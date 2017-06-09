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В пятницу сборная России со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче, который прошел в Москве.

«В первом тайме команда доминировала, контролировала матч. Мы знали, что соперник хорошо играет в защите. Во втором тайме вышел Алексис Санчес, именно после этого мы смогли забить гол. Результат матча закономерный, продолжаем готовиться к Кубку конфедераций», — сказал Пицци.

«Команда может прибавить в различных аспектах. Многие игроки долгое время были без игровой практики, для этого нам и нужны товарищеские матчи. У нас есть время, чтобы что-то исправить», — добавил специалист.

Матч с чилийцами — последний для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В другой группе выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.