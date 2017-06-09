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https://sport.mail.ru/news/football-national/30034692/
9 июня 2017, 21:46 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная вселила оптимизм перед Кубком конфедераций

Сборная России сыграла вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил, но неплохо противодействовал классу.

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Товарищеские матчи сборных — такая штука, упразднению которых многие даже обрадуются. Они становятся темой горячих обсуждений либо после каких-нибудь мощных дебютов, как у Джейми Варди в Берлине год назад, либо из-за серьёзных травм ведущих игроков, бьющих сборной и клубу по челюсти. Таких, как повреждение «крестов» Романа Зобнина. Однако «товарняк» с Чили как раз из-за травмы Зобнина стал полезным для нашей сборной. Потеря стержневого игрока середины поля и отсутствие толковой замены Зобнину в заявке (Газинский и Ерохин не того типажа, Тарасов слабоват для основы, а Игорь Денисов отдыхает после прошлогодних дрязг с Черчесовым) задавали вопрос — как тренерский штаб выстроит рисунок игры без Зобнина?

Ответ получился неожиданным: Черчесов пожертвовал лишним игроком в центре и серьёзно видоизменил схему. Если против Венгрии сборная металась между 3−1−4−2 (с мячом) и 5−3−2 (без мяча), то под чилийцев выбрала своеобразный вариант 3−4−3. При атаке полузащитники — Глушаков, Головин, Самедов и Миранчук — формировали суженный «ромб», а вингерами фактически поднимались Комбаров и Смольников. При защите Россия перестраивалась на 5−4−1, Миранчук и Самедов стягивались оборонять фланги, а Головин страховал Глушакова, как Фернандо в «Спартаке». Правым центральным защитником при этом стал Роман Шишкин — ещё одна новация от Черчесова.

Часть тренерских решений стоит признать удачными. Комбаров и Смольников эпизодически качественно включались на полуфланги, а Дмитрий создал самый опасный момент первого тайма — сместился с левого края, сыграл в стенку с Самедовым, внезапно приложился с правой, после чего мяч даже облизал дальнюю штангу ворот «ла роха». Смольников своими рывками по флангу заработал парочку опасных штрафных. Был неплох Миранчук, перемещавшийся под Смоловым — пожалуй, в стартовый час игры он был лучшим у нашей сборной по количеству умных решений.

Экспериментальный состав обороны, без получившего микротравму Джикии и ждущего шанса Кутепова, заслужил меньше похвал. С одной стороны, сборная Чили даже при тотальном преимуществе по владению мячом (64%-36%) не смогла слишком часто бить по воротам — пятёрка защитников и двойка опорников грамотно перекрывала подходы к штрафной. С другой стороны, «ла роха» удачно использовала своё главное оружие — рывки Видаля из глубины под верховые мячи. Вирус использования тройки центральных защитников, захвативший наш футбол и одолевший даже сборную России, предполагает запертый центр и вынуждает сбиваться на пустые фланговые подачи, однако чилийцы доказали, что в воздухе наша сборная очень уязвима.

Трижды за первый тайм Босежур вешал с левого края в штрафную, а Видаль продавливал защитника на скорости рывка и высоте прыжка. Кудряшов проигрывал позицию, Комбаров — верх, они разве что стол Видалю не накрыли, однако игрок «Баварии» свои моменты нещадно губил. После третьего удара, выше перекладины, Артуро зло ударил по рекламному щиту, даже сломал часть, встретил свист болельщиков, но с улыбкой извинился перед трибунами. На четвёртый раз, когда Видаль замкнул подачу с углового, арбитр Хесус Хиль Мансано углядел, как чилиец облокачивается руками на Шишкина. Здесь сборная России легко отделалась — хоть Видаль и действительно использовал руки, в такой борьбе арбитры обычно не дают свистки.

Во втором тайме замены Черчесова вернули команду к 3−5−2, третьим центральным хавбеком стал Александр Ерохин, копируя свои ростовские функции, а у сборной обнаружилась ещё одна болезнь. Даже командный механизм оказался бессильным перед индивидуальным мастерством Алексиса Санчеса — на 55-й минуте лидер лондонского «Арсенала» вышел на замену, а спустя минуту накрутил Шишкина, выпилил диагональ в штрафную, куда здорово ворвался Маурисио Исла, научившийся пахать фланг в Серии А — и вынимай. Вот и ещё один тактический штрих: Шишкин часто выдёргивался из защитной пятёрки за кем-то из участников чилийской атаки, но своими смещениями лишь дестабилизировал оборону нашей сборной.

Чтобы отыграться, хватило 10 минут и одного заработанного углового. Черчесов понимает, что стандарты — важная деталь для игрового рисунка национальной сборной, над стандартами наверняка была проведена серьёзная работа (не секрет, что в «Динамо» штрафные и угловые Черчесов отрабатывал с особым напором). Как следствие — третий матч кряду Россия забивает после стандарта. Дмитрий Комбаров классно навесил с углового, а Виктор Васин замкнул подачу из центра штрафной. Были ещё и два опасных штрафных, но оба Самедов загубил ударами в «молоко», пусть и старался технично крутить мяч над стенкой.

Плюсов, минусов, пищи для размышлений слишком много по итогам товарищеского матча, которые принято считать ненужными. Но главное, что нужно признать, что бросается в глаза даже без ура-патриотических настроений — сборная России достойно сокращала разницу в классе самоотдачей. Кудряшов, игравший в маске, получал по челюсти от Видаля, вправлял себе челюсть и продолжал страховать товарищей по команде. Пахал в непривычных ролях Самедов. Глушаков перед финальным свистком бил в падении через себя, даже срывая аплодисменты от Станислава Черчесова, а на третьей добавленной спешил на подбор, как в «Спартаке» на решающих отрезках чемпионского сезона.

Сборная России не выдала пустой, машинно-безэмоциональный матч. Уже за это хочется благодарить нашу национальную команду — мы от этого давно отвыкли.

9.06.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Арена ЦСКА
Россия 1:1 Чили
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хуан Антонио Пицци
Голы
67′ Виктор Васин (Д. Комбаров) 5
4 Маурисио Исла (А. Санчес) 56′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Роман Шишкин 3
Виктор Васин 5
Александр Головин 17
Александр Самедов 19
50′ Денис Глушаков 8
81′ Федор Кудряшов 13
Руслан Камболов 10
66′ Игорь Смольников 2
Александр Ерохин 21
73′ Дмитрий Комбаров 23
Юрий Жирков 18
86′ Федор Смолов 9
Александр Бухаров 11
60′ Алексей Миранчук 15
Дмитрий Полоз 7
23 Джонни Эррера
4 Маурисио Исла
15 Жан Босежур
18 Гонсало Хара 65′
16 Мартин Родригес
17 Гари Медель (к) 63′
13 Пауло Диас
8 Артуро Видаль 81′
26 Сесар Пинарес
20 Чарльз Арангис 74′
14 Фелипе Гутьеррес
11 Эдуардо Варгас 81′
9 Анхело Сагаль
6 Хосе Педро Фуэнсалида 55′
7 Алексис Санчес
10 Пабло Эрнандес 77′ 34′
5 Франсиско Сильва
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
15 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 4
16 Фолы 13
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Боковой судья Диего Барберо Севилья (Испания)
Боковой судья Анхель Невадо Родригес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Черчесов: Сборная России по футболу сделала качественный скачок в игре с командой Чили

Черчесов: Сборная России по футболу сделала качественный скачок в игре с командой Чили

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по футболу в товарищеском матче с командой Чили показала более качественную игру, чем в предыдущей встрече с венграми. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.
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