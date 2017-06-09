Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче

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В составе россиян забитым мячом отметился Виктор Васин (67-я минута), у чилийцев отличился Маурисио Исла (56).
Последняя игра между национальными командами прошла в сентябре 1973 года в рамках отборочного матча к чемпионату мира — 1974. Та встреча завершилась безголевой ничьей. В ноябре того же года должен был состояться ответный матч, но команда СССР отказалась от игры на «Национальном стадионе», потому что за несколько дней до встречи арена использовалась в качестве концентрационного лагеря. Чилийцам была присуждена техническая победа.
Ранее сборные СССР и Чили провели еще пять очных встреч, которые уместились в шестилетний период (1961−1967 гг). Четыре матча остались за представителями советского футбола, одну победу одержала южноамериканская команда.
Сборная России впервые провела матч на стадионе «ВЭБ-Арена», который принял первую официальную игру в сентябре 2016 года.
Российская команда сыграла свой последний матч перед Кубком конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россияне сыграют в группе А вместе с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В другой группе сыграют сборные Чили, Германии, Австралии и Камеруна.