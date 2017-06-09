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https://sport.mail.ru/news/football-national/30034608/
9 июня 2017, 21:09 | Футбол: Сборные | ТАСС

Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Чили со счетом 1:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена».

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В составе россиян забитым мячом отметился Виктор Васин (67-я минута), у чилийцев отличился Маурисио Исла (56).

Последняя игра между национальными командами прошла в сентябре 1973 года в рамках отборочного матча к чемпионату мира — 1974. Та встреча завершилась безголевой ничьей. В ноябре того же года должен был состояться ответный матч, но команда СССР отказалась от игры на «Национальном стадионе», потому что за несколько дней до встречи арена использовалась в качестве концентрационного лагеря. Чилийцам была присуждена техническая победа.

Ранее сборные СССР и Чили провели еще пять очных встреч, которые уместились в шестилетний период (1961−1967 гг). Четыре матча остались за представителями советского футбола, одну победу одержала южноамериканская команда.

Сборная России впервые провела матч на стадионе «ВЭБ-Арена», который принял первую официальную игру в сентябре 2016 года.

Российская команда сыграла свой последний матч перед Кубком конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россияне сыграют в группе А вместе с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В другой группе сыграют сборные Чили, Германии, Австралии и Камеруна.

9.06.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Арена ЦСКА
Россия 1:1 Чили
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хуан Антонио Пицци
Голы
67′ Виктор Васин (Д. Комбаров) 5
4 Маурисио Исла (А. Санчес) 56′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Роман Шишкин 3
Виктор Васин 5
Александр Головин 17
Александр Самедов 19
50′ Денис Глушаков 8
81′ Федор Кудряшов 13
Руслан Камболов 10
66′ Игорь Смольников 2
Александр Ерохин 21
73′ Дмитрий Комбаров 23
Юрий Жирков 18
86′ Федор Смолов 9
Александр Бухаров 11
60′ Алексей Миранчук 15
Дмитрий Полоз 7
23 Джонни Эррера
4 Маурисио Исла
15 Жан Босежур
18 Гонсало Хара 65′
16 Мартин Родригес
17 Гари Медель (к) 63′
13 Пауло Диас
8 Артуро Видаль 81′
26 Сесар Пинарес
20 Чарльз Арангис 74′
14 Фелипе Гутьеррес
11 Эдуардо Варгас 81′
9 Анхело Сагаль
6 Хосе Педро Фуэнсалида 55′
7 Алексис Санчес
10 Пабло Эрнандес 77′ 34′
5 Франсиско Сильва
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
15 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 4
16 Фолы 13
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Боковой судья Диего Барберо Севилья (Испания)
Боковой судья Анхель Невадо Родригес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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