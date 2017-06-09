Сборная России по футболу 14 июня проведет открытую для болельщиков тренировку

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Тренировка пройдет на московском стадионе «ВЭБ-Арена», начало в 11:30 мск.

Российская команда 15 июня отправится в Санкт- Петербург, где 17 июня проведет стартовый матч Кубка конфедераций против сборной Новой Зеландии. Сразу после игры российские футболисты вернутся в Москву, где будут готовиться к матчу против португальцев, который состоится 21 июня на стадионе «Спартак». 22 июня сборная России отправится в Казань для проведения матча против команды Мексики (24 июня).