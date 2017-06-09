Победная премьера Сампаоли. Аргентина обыграла Бразилию

БРАЗИЛИЯ — АРГЕНТИНА — 0:1 (0:1)

Гол: Меркадо, 45.

Бразилия: Вевертон, Фагнер (Рафинья, 73), Тиагу Силва, Жил, Филипе Луис, Паулинью (Жулиану, 81), Фернандинью, Ренату Аугусту (Дуглас Коста, 66), Виллиан, Коутинью, Габриэл Жезус (Тайсон, 90+2).

Аргентина: Ромеро, Меркадо (Маммана, 74), Отаменди, Майдана, Гомес (Тальяфико, 52), Банега (Ланцини, 81), Билья, Месси, Дибала (Г. Родригес, 69), Ди Мария, Игуаин (Корреа, 46).

Предупреждения: Майдана, 31. Паулинью, 78. Рафинья, 80.

Судья: Бит (Австралия).

9 июня. Мельбурн. Стадион «Мельбург Крикет Граунд».

Футбол Товарищеские матчи 2017 9.06.2017, 13:05 0:1 Бразилия Аргентина

Отправив в отставку Дунгу и доверив штурвал Тите, Бразилия не просто спасла отборочный цикл, а превратилась в одного из фаворитов ЧМ-2018. С новым тренером пентакампеоны выиграли девять матчей с суммарным счетом 25:2! Аргентине до этого статуса и решения поставленной задачи — почти как до Москвы от австралийского Мельбурна, где очередное южноамериканское класико собрало 95569 зрителей. К слову, место проведения матча удивлять не должно: за последние десять лет две самых титулованных сборных Нового Света давали совместные гастроли в Англии, Катаре, США и Китае. К тому же уже во вторник аргентинцы сыграют с Сингапуром, а бразильцы задержатся в Австралии, чтобы проэкзаменовать сборную хозяев перед отправкой на Кубок конфедераций.

Понятно, что южноамериканские сборные неплохо заработают, но если уже завоевавший путевку на мировое первенство Тите дал отдохнуть Неймару, Марселу, Дани Алвесу и Каземиру, то для Аргентины пятничный поединок имел колоссальное значение. Фактически это единственная серьезная проба сил для проводившего премьерный матч Хорхе Сампаоли — третьего после Херардо Мартино и Эдгардо Баусы наставника бело-голубых в ходе текущего отборочного цикла. По такому случаю никогда прежде не работавший на родине на профессиональном уровне 57-летний специалист приказал свистать всех наверх.

В числе вызванных оказался даже Икарди, проведший единственный матч за сборную в октябре 2013-го, после чего игнорирование бомбардира объяснялось нежеланием партнеров видеть в команде человека, уведшего жену Макси Лопеса. Паравда, накануне форвард «Интера» тренировался отдельно от команды из-за проблем со здоровьем и прогнозируемо остался в запасе. Между тем Сампаоли, от которого все ждали тактических новшеств, не разочаровал, дав шанс 23-летнему защитнику «Лануса» Гомесу.

Дебютант сборной отвечал за всю правую бровку, и при схеме с тремя защитниками его оборонительные навыки должны были сбалансировать игру бело-голубых, потому что номинально занимавший аналогичную позицию на противоположном фланге Ди Мария был заточен на созидание и постоянно переигрывал Фагнера. Некоторые даже представили аргентинскую схему как 3−3−3−1. На самом деле за счет многочисленных перестроений там все сложнее, но уже видно, что Месси — это свободный художник, и скорее даже второй нападающий, а роль Дибалы ближе к плеймейкеру. Пас на попавшего в штангу Ди Марию — классика жанра в его исполнении.

Бразилия за счет высокого прессинга, мгновенного перехода в атаку и уже выстроенной командной игры поначалу выглядела более цельно. Габриэл Жезус и Коутинью вполне могли воспользоваться сыростью новой аргентинской конструкции, но с каждой минутой бетон в только отстроенном Сампаоли здании застывал, делая его крепче и солиднее. Не получавший простора и к перерыву коснувшийся мяча лишь 13 раз Игуаин работал на команду, развязывал руки техничным партнерам. Гол назревал, хотя сотворили его те, от кого ждали этого в последнюю очередь — при розыгрыше углового защитник Отаменди попал в штангу, а на добивании преуспел Меркадо. Еще один игрок обороны, весь сезон отыгравший в «Севилье» под началом нового тренера сборной.

Во втором тайме бразильцы зажигали по полной программе — с дриблингом, издевательскими пасами пяткой и потрясающими передачами из глубины, вспарывавшими оборону соперника, как нож масло. В одной атаке Жезус уже обыграл Ромеро, но, как и успевший к отскоку Виллиан, попал в штангу! Что ж, на пути в Россию везение для аргентинцев лишним точно не будет. Кому эта игра добавила головной боли, так это наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардьоле: в концовке один его подопечный Отаменди заехал локтем в лицо другому, и Жезуса покинул поле уже на носилках.