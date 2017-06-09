Аргентина благодаря голу Меркадо обыграла Бразилию

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» и завершилась в пользу аргентинцев — 1:0.

Футбол Товарищеские матчи 2017 9.06.2017, 13:05 0:1 Бразилия Аргентина

Единственный гол был забит перед уходом на перерыв. На 45-й минуте отличился 30-летний защитник «Севильи» Габриэль Меркадо. Несмотря на то, что времени оставалось предостаточно, счёт больше не менялся.

В составе сборной Бразилии на поле вышел полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, который на 81-й минуте заменил Паулиньо.

Победа над Бразилией стала для аргентинцев первой с 2012 года.