Аргентина благодаря голу Меркадо обыграла Бразилию
В Мельбурне завершился товарищеский матч между сборными Бразилии и Аргентины.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча проходила на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» и завершилась в пользу аргентинцев — 1:0.
Единственный гол был забит перед уходом на перерыв. На 45-й минуте отличился 30-летний защитник «Севильи» Габриэль Меркадо. Несмотря на то, что времени оставалось предостаточно, счёт больше не менялся.
В составе сборной Бразилии на поле вышел полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, который на 81-й минуте заменил Паулиньо.
Победа над Бразилией стала для аргентинцев первой с 2012 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter