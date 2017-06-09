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9 июня 2017, 15:25 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Аргентина благодаря голу Меркадо обыграла Бразилию

В Мельбурне завершился товарищеский матч между сборными Бразилии и Аргентины.

В Мельбурне завершился товарищеский матч между сборными Бразилии и Аргентины. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» и завершилась в пользу аргентинцев — 1:0.

Единственный гол был забит перед уходом на перерыв. На 45-й минуте отличился 30-летний защитник «Севильи» Габриэль Меркадо. Несмотря на то, что времени оставалось предостаточно, счёт больше не менялся.

В составе сборной Бразилии на поле вышел полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, который на 81-й минуте заменил Паулиньо.

Победа над Бразилией стала для аргентинцев первой с 2012 года.

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