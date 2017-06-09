Роналду и три чемпиона мира: кто приедет на Кубок конфедераций в Россию

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России

В составе сборной России на Кубок конфедераций оказалось всего девять игроков, которые год назад были в заявке на чемпионат Европы во Франции. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил для участия в домашнем турнире сильнейший на данный момент состав команды. В воротах не подвергается сомнению место капитана команды Игоря Акинфеева, тогда как выбор его дублера на состояние дел, по сути, не повлияет.

Сложности при выборе состава у Черчесова могут возникнуть разве что в обороне. По разным причинам отсутствуют в сборной многолетние лидеры защиты ЦСКА и национальной команды — Сергей Игнашевич, а также Алексей и Василий Березуцкие. Сильнейший правый защитник страны Марио Фернандес покинул расположение сборной, отправившись в Бразилию на операцию.

В полузащите и нападении дела обстоят гораздо лучше, хотя так и не восстановился после травмы ключевой полузащитник Алан Дзагоев. На сборе стало ясно, что не сможет сыграть нападающий Артем Дзюба, а хавбек Роман Зобнин получил тяжелую травму колена в контрольном матче с венграми. Черчесов позволил себе не звать в сборную фланговых нападающих «Зенита» Олега Шатова и Александра Кокорина, которые весной выходили на поле нерегулярно.

Сборная Португалии

Фернанду Сантуш решил сделать ставку на футболистов, год назад выигравших чемпионат Европы. Приедет в Москву и Криштиану Роналду, который прошлым летом, по сути, остался без отпуска, залечивший полученную в финале Евро-2016 с французами травму. В прошлую субботу Роналду сыграл за «Реал» в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом», а сезон для капитана португальцев может завершиться лишь в первых числах июля.

В составе сборной Португалии — защитник «Зенита» Луиш Нету, который в сборной заменил ветерана Рикарду Карвалью. Из новых имен следует отметить нападающих Андре Силву («Порту») и Желсона Мартинша («Спортинг»), которые стали открытиями завершившегося чемпионата страны, а также Бернарду Силву из «Монако». Отсутствуют в списке Сантуша Эдер, забивший победный мяч в финале Евро-2016, и 19-летний Ренату Саншеш, который имел мало игровой практики в составе «Баварии». В последний момент из-за проблем со здоровьем из состава выбыл полузащитник «Интера» Жоау Мариу.

Любопытен выбор Сантуша во вратарской линии: дублерами Руя Патрисиу призваны опытный Бету и молодой Жозе Са, которые в нынешнем сезоне сыграли считаные матчи за «Спортинг» и «Порту». Причем Бету является сменщиком Патрисиу и в клубе.

Сборная Германии

Главный тренер Йоахим Лев решил привезти на Кубок конфедераций экспериментальный состав, в котором нашлось место лишь трем чемпионам мира 2014 года — защитникам Шкодрану Мустафи и Маттиасу Гинтеру, а также полузащитнику Юлиану Дракслеру, который стал капитаном команды. В преддверии решающих отборочных матчей чемпионата мира Лев решил проверить ближайший резерв бундестим.

Из футболистов, входящих в основную обойму сборной Германии в уже сыгранных отборочных матчах, в России можно будет увидеть крайних защитников Джошуа Киммиха из «Баварии» и Йонаса Хектора из «Кельна». В отсутствие травмированного капитана команды Мануэля Нойера в воротах сборной Германии должен сыграть Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».

Наименее опытной у сборной Германии является атакующая линия, где из четырех игроков лишь 21-летний форвард «Лейпцига» Тимо Вернер имеет минимальный опыт в бундестим — в марте он сыграл в товарищеской игре с англичанами.

Сборная Новой Зеландии

Игроки новозеландской команды плохо известны европейской футбольной общественности, хотя семь лет назад «Белые» выступали на чемпионате мира в ЮАР.

Из того состава в нынешней команде остались голкипер Глен Мосс, защитник Томми Смит, полузащитник Майкл Макглинчи и форварды Шейн Шмельтц и Крис Вуд. Мосс и Макглинчи в ЮАР на поле так и не вышли, зато по три матча провели Смит и Вуд, которым было соответственно 20 и 18 лет. Один из самых опытных игроков нынешнего состава 35-летний Шмельтц на чемпионате мира даже сумел забить гол — в ворота итальянцев.

Из-за травмы пропустит Кубок конфедераций капитан нынешней сборной Новой Зеландии защитник Уинстон Рид, который выступает за английский «Вест Хэм».

Сборная Мексики

Колумбийский наставник «ацтеков» Хуан Карлос Осорио в предварительный список кандидатов включил 32 игрока, из которых девять участие в Кубке конфедераций не примут. В списке сенсаций нет — Осорио пригласил сильнейших игроков команды, включая 38-летнего ветерана Рафаэля Маркеса, который концовку чемпионата Мексики в составе «Атласа» пропустил из-за травмы.

Вернулся в сборную и полузащитник ПСВ из Нидерландов Андрес Гуардадо, пропустивший последние матчи национальной команды. Присутствуют в предварительном списке Осорио и все известные легионеры сборной Мексики, включая нападающего Хавьера Эрнандеса из германского «Байера», который в недавнем товарищеском матче с хорватами стал лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики.

Сборная Австралии

Сборная Австралии оставила хорошее впечатление на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, несмотря на три поражения в «группе смерти» с командами Испании, Чили и Нидерландов. На Кубке конфедераций могут сыграть 10 человек из того состава, соответственно, за три года команда стала опытнее. И в этом главный козырь австралийцев.

Если говорить об опыте, то здесь нет равных Тиму Кэхиллу. 37-летний форвард с 48 мячами является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной, шесть из них он забил в финальных турнирах чемпионата мира.

Главный тренер Ангелос Постекоглу исповедует атакующий футбол, и важную роль будет играть полузащитник Аарон Мун. Он провел великолепный сезон за «Хаддерсфилд Таун», внеся весомый вклад в выход команды в премьер-лигу. Четыре мяча и 10 голевых передач повысили стоимость хавбека до €10 млн, первые в очереди претендентов «Эвертон» и «Саутгемптон».

Сборная Чили

Чилийская сборная переживает лучший период в своей истории. Выиграв Кубок Америки в 2015 году, чилийцы прервали 99-летнюю серию без трофеев. Главные действующие лица, позволившие команде повторить успех на континентальном турнире в прошлом году, в Россию едут.

Прежде всего это форвард английского «Арсенала» Алексис Санчес и полузащитник немецкой «Баварии» Артуро Видаль, звезды мирового футбола. Санчес на Кубке конфедераций вполне может стать рекордсменом страны по числу забитых мячей за сборную. На его счету 36 мячей, у легендарного Марсело Саласа — 37.

В составе чилийской сборной много опытных игроков — 34-летний вратарь Клаудио Браво (рекордсмен по числу матчей за сборную), 31-летний Гонсало Хара, 32-летний Жан Босежур и еще ряд футболистов, кому за 30.

Едва не лишился места в сборной защитник Эухенио Мена. Незадолго до турнира он ехал со скоростью 166 километров в час, а тест на алкоголь показал положительный результат. Футболист признал свою ошибку, попросил прощения у партнеров, сохранив в итоге место в команде.

Сборная Камеруна

Как и ожидалось, в Россию приедет фактически тот же состав, что в феврале выиграл Кубок африканских наций. Отсутствует защитник французского «Лиона» Николя Нкулу, который взял паузу в выступлениях за сборную, а также форвард Клинтон Нжи. Его отсутствие связывают со скандалом, разгоревшимся после одного из матчей Кубка Африки, когда молодой игрок отказался пожать руку легенде камерунского футбола Роже Милла. Также обращает на себя внимание отсутствие форварда «Шальке» Эрика-Максима Шупо-Мотинга, игравшего на двух последних чемпионатах мира.

В состав сборной вернулся вратарь «Аякса» Андре Онана, не сыгравший на Кубке африканских наций. Интересно, что он является двоюродным братом основного вратаря камерунцев Фабриса Ондоа.

В России камерунцы будут рассчитывать прежде всего на своих признанных лидеров — Ондоа, защитника Мишеля Нгадю-Нгаджуи, полузащитника Бенжамена Муканджо, а также форварда Кристиана Бассогога, который был назван лучшим игроком Кубка африканских наций.?

Олег Кошелев.