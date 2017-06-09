Губерниев станет ведущим праздника в Сочи, посвященного финалу Кубка конфедераций

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«В день финального матча Кубка конфедераций в Сочи устроят большой праздник. Его ведущим станет популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев», — отметили в мэрии курорта.

Для болельщиков организуют любительские соревнования и мастер-классы по уличным видам спорта, экстремальное мото-шоу, выступления известных рэп-исполнителей.

Свое мастерство также покажут участники международных состязаний по мотофристайлу (FMX). Спортсмены на мотоциклах исполнят прыжки со специального трамплина и выполнят в воздухе около 20 различных элементов. На этой же площадке можно будет увидеть и сложные элементы на шоссейных мотоциклах в дисциплине «Стандрайдинг», а также профессиональные заезды на самокатах.

Ранее ТАСС сообщал, что в дни Кубка конфедераций на территории Сочи будут работать шесть площадок, где местные творческие коллективы будут развлекать болельщиков между матчами.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе «Фишт» в Сочи пройдут матчи группового этапа Австралия — Германия (19 июня), Мексика — Новая Зеландия (21 июня), Германия — Камерун (25 июня). Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.