Дорогие гости, или рейтинг стоимости сборных Кубка конфедераций-2017

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«Советский спорт» подсчитал их стоимость, и на этой основе составил рейтинг, сравнив его с рейтингом ФИФА.

В Россию едут как минимум две сборные с приставкой — Германия и Португалия. Если бы вас спросили, у кого из них самый дорогой состав, многие назвали немцев. Однако это не так — у португальцев он на 54 миллиона евро дороже.

Так случилось потому, что тренер Йоахив Лев не вызвал на турнир сразу несколько звезд: Мануэля Нойера (45 млн евро), Тони Крооса (50 млн), Томаса Мюллера (75 млн), Матса Хуммельса (38 млн), Месута Озила (50 млн). Будь они в составе, немцы обошли бы португальцев.

Сейчас же самый дорогой набор футболистов на Кубке конфедераций у команды Фернанду Сантуша, причем во многом благодаря Криштиану Роналду, которого transfermarkt оценивает в 110 миллионов евро — это треть общей стоимости всей сборной.

Если мы посмотрим на рейтинг ФИФА, то там португальцы далеко не лидеры — они занимают восьмое место, проигрывая не только немцам (третье место), но и чилийцам (четвертое).

Следом за двумя самыми дорогими сборными КК-2017 идут команды из Чили и Мексики, они примерно на одном уровне. У чилийцев больше других стоит Алексис Санчес из «Арсенала» (65 миллионов евро), у мексиканцев — нападающий леверкузенского «Байера» Чичарито (22 миллиона).

Португалия, Германия, Чили, Мексика — так выглядит квартет самых дорогих команд Кубка конфедераций и если основываться на этом рейтинге, в полуфинал должны выходить именно они — как раз по две сборные из каждой группы.

А что же наши? Они в этом рейтинге занимают твердое пятое место. Даже если бы в сборной России остались Артем Дзюба, Роман Зобнин, Алан Дзагоев, мы все равно не смогли бы догнать мексиканцев. Но и опуститься ниже Камеруна нам тоже не грозит.

Самые дорогие игроки команды Станислава Черчесова — вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (12 миллионов евро) и нападающий «Краснодара» Федор Смолов (10 млн).

Любопытно, что если брать в расчет рейтинг ФИФА, то среди участников Кубка конфедераций мы уже не на пятом месте, а на седьмом и обходим лишь сборную Новой Зеландии. Как говорит Черчесов: «Странно, что мы выигрываем у Румынии, и падаем, четыре месяца не играем — поднимаемся, значит, есть вопросы к тем, что составляет этот рейтинг ФИФА».

Рейтинг сборных-участниц Кубка конфедераций-2017 на основе стоимости составов

1. Португалия — 392 млн евро

2. Германия — 338 млн евро

3. Чили — 174 млн евро

4. Мексика — 149 млн евро

5. Россия — 95 млн евро

6. Камерун — 35 млн евро

7. Австралия — 34 млн евро

8. Новая Зеландия — 16 млн евро.

Таблица сборных-участниц Кубка конфедераций-2017 на основе рейтинга ФИФА

1. Германия (3 место в рейтинге ФИФА)

2. Чили (4)

3. Португалия (8)

4. Мексика (17)

5. Камерун (32)

6. Австралия (48)

7. Россия (63)

8. Новая Зеландия (95).