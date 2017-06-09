Дорогие гости, или рейтинг стоимости сборных Кубка конфедераций-2017
Национальные команды стран, участвующих в Кубке конфедераций в России, объявили свои составы.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Советский спорт» подсчитал их стоимость, и на этой основе составил рейтинг, сравнив его с рейтингом ФИФА.
В Россию едут как минимум две сборные с приставкой — Германия и Португалия. Если бы вас спросили, у кого из них самый дорогой состав, многие назвали немцев. Однако это не так — у португальцев он на 54 миллиона евро дороже.
Так случилось потому, что тренер Йоахив Лев не вызвал на турнир сразу несколько звезд: Мануэля Нойера (45 млн евро), Тони Крооса (50 млн), Томаса Мюллера (75 млн), Матса Хуммельса (38 млн), Месута Озила (50 млн). Будь они в составе, немцы обошли бы португальцев.
Сейчас же самый дорогой набор футболистов на Кубке конфедераций у команды Фернанду Сантуша, причем во многом благодаря Криштиану Роналду, которого transfermarkt оценивает в 110 миллионов евро — это треть общей стоимости всей сборной.
Если мы посмотрим на рейтинг ФИФА, то там португальцы далеко не лидеры — они занимают восьмое место, проигрывая не только немцам (третье место), но и чилийцам (четвертое).
Следом за двумя самыми дорогими сборными КК-2017 идут команды из Чили и Мексики, они примерно на одном уровне. У чилийцев больше других стоит Алексис Санчес из «Арсенала» (65 миллионов евро), у мексиканцев — нападающий леверкузенского «Байера» Чичарито (22 миллиона).
Португалия, Германия, Чили, Мексика — так выглядит квартет самых дорогих команд Кубка конфедераций и если основываться на этом рейтинге, в полуфинал должны выходить именно они — как раз по две сборные из каждой группы.
А что же наши? Они в этом рейтинге занимают твердое пятое место. Даже если бы в сборной России остались Артем Дзюба, Роман Зобнин, Алан Дзагоев, мы все равно не смогли бы догнать мексиканцев. Но и опуститься ниже Камеруна нам тоже не грозит.
Самые дорогие игроки команды Станислава Черчесова — вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (12 миллионов евро) и нападающий «Краснодара» Федор Смолов (10 млн).
Любопытно, что если брать в расчет рейтинг ФИФА, то среди участников Кубка конфедераций мы уже не на пятом месте, а на седьмом и обходим лишь сборную Новой Зеландии. Как говорит Черчесов: «Странно, что мы выигрываем у Румынии, и падаем, четыре месяца не играем — поднимаемся, значит, есть вопросы к тем, что составляет этот рейтинг ФИФА».
Рейтинг
1. Португалия — 392 млн евро
2. Германия — 338 млн евро
3. Чили — 174 млн евро
4. Мексика — 149 млн евро
5. Россия — 95 млн евро
6. Камерун — 35 млн евро
7. Австралия — 34 млн евро
8. Новая Зеландия — 16 млн евро.
Таблица
1. Германия (3 место в рейтинге ФИФА)
2. Чили (4)
3. Португалия (8)
4. Мексика (17)
5. Камерун (32)
6. Австралия (48)
7. Россия (63)
8. Новая Зеландия (95).
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