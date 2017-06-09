В Сочи запретили продажу алкоголя в радиусе 500 м от спортобъектов Кубка конфедераций
СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Сочи ввели временный запрет на продажу алкогольных напитков в радиусе 500 метров от тренировочных площадок
команд-участниц Кубка конфедераций по футболу и стадиона «Фишт». Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации города-курорта.
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«Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года будет запрещена реализация алкогольной продукции в радиусе 500 метров от объектов спорта накануне матчей и в день их проведения. Кроме того, вводится запрет на продажу и употребление алкогольной продукции в стекле.
Запрет будет действовать с 18 по 29 июня, — говорится в сообщении.
В дни Кубка конфедераций продавать любой алкоголь, в том числе пиво, не будут возле двух тренировочных площадок на улице Ленина в Адлерском районе Сочи, рядом с полями, где будут готовиться команды к матчу, на улице Бзугу и Чекменева, а также непосредственно возле самого стадиона «Фишт».
Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе «Фишт» в Сочи 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии. 21 июня Мексика сыграет против Новой Зеландии, 25 июня — Германия и Камерун. Также в Сочи 29 июня пройдет один из двух полуфиналов.
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