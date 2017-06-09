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9 июня 2017, 12:15 | Футбол: Сборные | ТАСС

РФС ожидает минимум 21 тысячу зрителей на матче сборных России и Чили

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Не менее 21 тысячи зрителей ожидается на товарищеском матче между сборными России и Чили по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

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«На утро пятницы продано 18 тысяч билетов. Но мы ожидаем, что на матче соберется минимум 21 тысяча зрителей», — сказали в пресс-службе.

Матч пройдет в пятницу в Москве на стадионе «Арена ЦСКА», игра начнется в 19:00 мск.

Игра с чилийцами станет последней для сборной России перед Кубком конфедераций. Российская команда выступит в группе А турнира, где встретится со сборными Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня), Мексики (24 июня).

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Сборная России перед матчем с Чили выйдет на поле в майках в поддержку Зобнина

Сборная России перед матчем с Чили выйдет на поле в майках в поддержку Зобнина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты сборной России перед товарищеским матчем с чилийцами выйдут на поле в майках в поддержку хавбека Романа Зобнина, сообщил «Р-Спорт» заместитель руководителя департамента РФС по информационной политике Игорь Владимиров.
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