РФС ожидает минимум 21 тысячу зрителей на матче сборных России и Чили
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Не менее 21 тысячи зрителей ожидается на товарищеском матче между сборными России и Чили по футболу. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
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«На утро пятницы продано 18 тысяч билетов. Но мы ожидаем, что на матче соберется минимум 21 тысяча зрителей», — сказали в
Матч пройдет в пятницу в Москве на стадионе «Арена ЦСКА», игра начнется в 19:00 мск.
Игра с чилийцами станет последней для сборной России перед Кубком конфедераций. Российская команда выступит в группе А турнира, где встретится со сборными Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня), Мексики (24 июня).
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