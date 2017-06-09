РФС ожидает минимум 21 тысячу зрителей на матче сборных России и Чили

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«На утро пятницы продано 18 тысяч билетов. Но мы ожидаем, что на матче соберется минимум 21 тысяча зрителей», — сказали в пресс-службе.

Матч пройдет в пятницу в Москве на стадионе «Арена ЦСКА», игра начнется в 19:00 мск.

Игра с чилийцами станет последней для сборной России перед Кубком конфедераций. Российская команда выступит в группе А турнира, где встретится со сборными Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня), Мексики (24 июня).