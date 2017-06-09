Сборная России перед матчем с Чили выйдет на поле в майках в поддержку Зобнина

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Сборная России сыграет с чилийцами в Москве в пятницу. В понедельник в товарищеском матче с командой Венгрии в Будапеште Зобнин отыграл только 33 минуты.

Футбол Товарищеские матчи 2017 9.06.2017, 19:00 -:- Россия Чили

На следующий день стало известно, что у хавбека было диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки и повреждение внутренней боковой связки колена, а врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что футболист, вероятно, перенесет операцию, после которой будет восстанавливаться около 4,5−5 месяцев.

«Перед матчем с чилийцами на предматчевые мероприятия сборная России выйдет в майках в поддержку Зобнина», — сказал Владимиров по телефону корреспонденту агентства.