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9 июня 2017, 11:57 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная России перед матчем с Чили выйдет на поле в майках в поддержку Зобнина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты сборной России перед товарищеским матчем с чилийцами выйдут на поле в майках в поддержку хавбека Романа Зобнина, сообщил «Р-Спорт» заместитель руководителя департамента РФС по информационной политике Игорь Владимиров.

<em>С. -ПЕТЕРБУРГ 9 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Тарас <span class=error>Барабаш</span>. </em>Футболисты сборной России перед товарищеским матчем с чилийцами выйдут на поле в майках в поддержку хавбека Романа <span class=error>Зобнина</span> сообщил Р-Спорт заместитель руководителя департамента <span class=error>РФС</span> по информационной политике Игорь Владимиров. Увеличить
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Сборная России сыграет с чилийцами в Москве в пятницу. В понедельник в товарищеском матче с командой Венгрии в Будапеште Зобнин отыграл только 33 минуты.

На следующий день стало известно, что у хавбека было диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки и повреждение внутренней боковой связки колена, а врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что футболист, вероятно, перенесет операцию, после которой будет восстанавливаться около 4,5−5 месяцев.

«Перед матчем с чилийцами на предматчевые мероприятия сборная России выйдет в майках в поддержку Зобнина», — сказал Владимиров по телефону корреспонденту агентства.

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