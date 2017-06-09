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— Конечно, я хочу стать игроком мирового класса, — говорит нападающий лондонского клуба. — Хочу, чтобы люди сами отнесли меня в категорию лучших, но сейчас меня в этом списке нет, и я это знаю. Тут многое зависит от выступлений на международном уровне. За «Тоттенхэм» я уже успел провести пару удачных сезонов. Теперь нужно сделать следующий шаг, и показать себя в больших матчах за сборную Англии.

— Сейчас я работаю намного больше, чем обычно, — продолжает Кейн. — Мне всего 23 года, и я надеюсь, что все самое лучшее еще впереди. Главное — не останавливаться на достигнутом, продолжать учиться, — заявил форвард «Тоттнехэма».

Также Кейн рассказал, на кого пытается равняться, а также раскритиковал собственную игру в составе сборной Англии.

— Посмотрите на Криштиану, — говорит футболист. — Этот парень становится главным героем любого матча. Роналду забил в полуфинале, а также в финале Лиги чемпионов. Я хочу пойти по его стопам. Этот нападающий — пример для меня. Надеюсь, в один прекрасный день мне удастся встать с ним на одну ступень.

Будучи игроком, ты всегда стараешься оценивать свое выступление в больших матчах максимально объективно. Лучшие футболисты мира творят историю в таких матчах, как финал Лиги чемпионов. Я тоже хочу получить такой шанс. Но для начала нужно, чтобы вся команда пробилась в финал. Каждый игрок пытается доказать всему миру свою состоятельность. Я — не исключение, и хочу доказать всем, что вхожу в число лучших нападающих планеты.

Всю жизнь мне приходилось доказывать, что я достоин играть за «Тоттенхэм», — продолжает Харри. — То же самое касается и сборной. 5 голов в 17-ти матчах — настоящий позор. Такой статистики нет ни у кого в мире. Я люблю забивать и быть главным на поле, поэтому постараюсь исправить ситуацию в следующих трех матчах нашей сборной.

Знаете, на клубном уровне легко поддерживать себя в хорошей форме, но нельзя сказать то же самое о сборной, поскольку мы собираемся очень редко. Нужно привыкнуть к этому. Да, я недоволен своей результативностью, но надеюсь, что в эти выходные оформлю хет-трик.