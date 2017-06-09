Встреча не будет зачислена в рейтинг ФИФА из-за невыполнения критериев зачёта матчей в рейтинг, а именно одного из пунктов циркуляра ФИФА, где говорится о количестве замен каждой из команд, которое не может быть больше шести.



«Матч Украина — Мальта, проведенный 6 июня 2017 года, не может рассматриваться как официальный матч национальных сборных, учитывая тот факт, что были проведены 10 замен. Для официальных матчей, согласно правилам игры, невозможно использовать больше чем 6 замен, о чем говорится в правилах», — цитирует «Футбол 24» пресс-службу ФИФА.