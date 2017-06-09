Матч Украина — Мальта признан ФИФА неофициальным из-за количества замен
Товарищеский матч между сборными Украины и Мальты (0:1) признан ФИФА неофициальным.
Встреча не будет зачислена в рейтинг ФИФА
«Матч Украина — Мальта, проведенный 6 июня 2017 года, не может рассматриваться как официальный матч национальных сборных, учитывая тот факт, что были проведены 10 замен. Для официальных матчей, согласно правилам игры, невозможно использовать больше чем 6 замен, о чем говорится в правилах», — цитирует «Футбол 24»
Главные тренеры
|Андрей Шевченко
|Пьетро Гедин
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Харкам (Австрия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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