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https://sport.mail.ru/news/football-national/30026658/
9 июня 2017, 10:40 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Матч Украина — Мальта признан ФИФА неофициальным из-за количества замен

Товарищеский матч между сборными Украины и Мальты (0:1) признан ФИФА неофициальным.

Встреча не будет зачислена в рейтинг ФИФА из-за невыполнения критериев зачёта матчей в рейтинг, а именно одного из пунктов циркуляра ФИФА, где говорится о количестве замен каждой из команд, которое не может быть больше шести.

«Матч Украина — Мальта, проведенный 6 июня 2017 года, не может рассматриваться как официальный матч национальных сборных, учитывая тот факт, что были проведены 10 замен. Для официальных матчей, согласно правилам игры, невозможно использовать больше чем 6 замен, о чем говорится в правилах», — цитирует «Футбол 24» пресс-службу ФИФА.

6.06.2017 20:00 матчи: Товарищеский матч Merkur-Arena
Украина 0:1 Мальта
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Андрей Шевченко Пьетро Гедин
Голы
  Зак Мускат 14′
Составы
Андрей Пятов  
45′ 45′ Александр Кучер  
Сергей Кривцов  
45′ Ярослав Ракицкий  
Богдан Бутко  
45′ Николай Матвиенко  
Иван Ордец  
45′ Руслан Малиновский  
Эдуард Соболь  
45′ Виктор Коваленко  
Евгений Коноплянка  
45′ Николай Морозюк  
Максим Малышев  
45′ Андрей Ярмоленко  
Виктор Цыганков  
45′ Сергей Сидорчук  
Владимир Шепелев  
45′ Тарас Степаненко  
Евгений Шахов  
45′ Евгений Селезнев  
Артем Беседин  
  Андрей Аджус
  Стивен Пизани
  Эндрю Хогг 45′
  Анри Бонэлло
  Стив Борг 90′
  Майлз Бирман
  Александр Мускат 90′
  Сэм Магри
  Зак Мускат 45′ 45′
  Райан Камиллери
  Клейтон Фаилла 57′
  Джозеф Зерафа
  Райан Фенек 82′
  Йоан Беццина
  Бьорн Кристенсен 67′
  Дэйл Камиллери
  Андре Шембри 60′
  Люк Гамбин
  Альфред Эффьонг 70′
  Майкл Мифсуд
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Александр Харкам (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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