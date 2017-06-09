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https://sport.mail.ru/news/football-national/30025742/
9 июня 2017, 9:25 | Футбол: Сборные | ТАСС

Выделенная полоса будет действовать на Волоколамском шоссе во время Кубка конфедераций

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Столичные власти 17 июня введут временную выделенную полосу на Волоколамском шоссе, рядом с которым располагается футбольный стадион «Открытие-Арена», сообщается на официальном портале московской мэрии.

«17 июня в связи с началом Кубка конфедераций на Волоколамском шоссе введут временную выделенную полосу — от канала имени Москвы до Ленинградского шоссе. Она будет работать ежедневно и обеспечит болельщикам быстрое и комфортное передвижение в этом районе города», — уточняется в сообщении.

В мэрии добавили, что выделенная полоса на Ленинградском шоссе перейдет на ежедневный режим работы. Схема движения в Тушинском тоннеле также изменится по направлению в центр: выделенную полосу для общественного транспорта перенесут из левого пролета тоннеля в правый. Изменения будут действовать до 2 июля.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Три матча группового этапа и матч за третье место состоятся в Москве на стадионе «Открытие-Арена» (в период Кубка конфедераций и чемпионата мира он будет называться «Спартак»).
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