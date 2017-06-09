Выделенная полоса будет действовать на Волоколамском шоссе во время Кубка конфедераций
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Столичные власти 17 июня введут временную выделенную полосу на Волоколамском шоссе, рядом с которым располагается футбольный стадион «Открытие-Арена», сообщается на официальном портале московской мэрии.
«17 июня в связи с началом Кубка конфедераций на Волоколамском шоссе введут временную выделенную полосу — от канала имени Москвы до Ленинградского шоссе. Она будет работать ежедневно и обеспечит болельщикам быстрое и комфортное передвижение в этом районе города», — уточняется в сообщении.
В мэрии добавили, что выделенная полоса на Ленинградском шоссе перейдет на ежедневный режим работы. Схема движения в Тушинском тоннеле также изменится по направлению в центр: выделенную полосу для общественного транспорта перенесут из левого пролета тоннеля в правый. Изменения будут действовать до 2 июля.
Кубок конфедераций пройдет в Москве,
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