Выделенная полоса будет действовать на Волоколамском шоссе во время Кубка конфедераций

«17 июня в связи с началом Кубка конфедераций на Волоколамском шоссе введут временную выделенную полосу — от канала имени Москвы до Ленинградского шоссе. Она будет работать ежедневно и обеспечит болельщикам быстрое и комфортное передвижение в этом районе города», — уточняется в сообщении.

В мэрии добавили, что выделенная полоса на Ленинградском шоссе перейдет на ежедневный режим работы. Схема движения в Тушинском тоннеле также изменится по направлению в центр: выделенную полосу для общественного транспорта перенесут из левого пролета тоннеля в правый. Изменения будут действовать до 2 июля.