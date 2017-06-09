Транспортная безопасность на Кубке конфедераций: надежность и минимум неудобств

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Усиление мер транспортной безопасности в регионах, которые меньше чем через две недели примут Кубок конфедераций, введено с 1 июня. Ожидается, что 16 матчей в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи посетят около 700 тыс. болельщиков, многие из которых будут перемещаться вслед за своими командами.

О том, как специалисты транспортной отрасли подготовились к приему не самой простой категории пассажиров — футбольных болельщиков, — в материале ТАСС.

«Олимпийский» опыт на вокзалах

По данным РЖД, все пассажиры на 23 железнодорожных вокзалах городов-организаторов Кубка должны будут проходить обязательный досмотр, а свободный выход к платформам и поездам будет полностью закрыт. Вход в вокзалы и выход к поездам будет осуществляться через рамки металлодетекторов, а багаж, при необходимости, просвечиваться рентгеновскими установками.

На вокзалах в Сочи и Казани подобные меры уже стали привычными для пассажиров, так как действовали в период проведения зимней Олимпиады 2014 года и Универсиады 2013 года. В РЖД тем не менее просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и прибывать на вокзалы заранее.

Ожидается, что за время чемпионата железнодорожным транспортом будет перевезено около 630 тыс. человек, из них 162 тыс. пассажиров воспользуются специальными бесплатными экспрессами.

Только в Казани в период проведения футбольных матчей будет назначено 45 дополнительных поездов сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом и Адлером. «Всего через железнодорожные терминалы планируется принять более 58 тысяч болельщиков. Самые пиковые даты ожидаются 22, 24 и 28 июня», — сообщили ТАСС в пресс-службе Казанского региона Горьковской железной дороги.

«У нас был опыт приема гостей на Универсиаду в 2013 году, на Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. Но, конечно, Кубок Конфедераций и предстоящий чемпионат мира — более серьезное мероприятие в плане и количества, и характера людей, которые к нам будут приезжать», — сообщил ТАСС заместитель начальника Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов — начальник железнодорожного вокзала Казани Тагир Якубов.

Он добавил, что в Казани в период проведения Кубка Конфедераций будет действовать 12 досмотровых зон. «Каких-то сложностей с проходом пассажиров на поезда после окончания матчей у нас быть не должно. Нагрузка возрастает в разы, но проводились предварительные мероприятия по планированию, каких-то узких мест нет», — подчеркнул Якубов.

Аэропорты в безопасности

Дополнительные меры безопасности действуют и в аэропортах, которые будут принимать гостей Кубка Конфедераций. Как сообщил ТАСС директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» Денис Павшинский, на входе усилен контроль, до 5 июля городские власти отменили движение коммерческих автобусов между метро «Московская» и аэропортом.

«Кроме того, в период с 1 июня по 12 июля во исполнение указа президента РФ… в аэропорту Пулково не осуществляется прием к перевозке, доставка на борт воздушного судна, а также выдача по прилету… гражданского и служебного оружия и патронов к нему (за рядом нормативно закрепленных исключений)», — отметил представитель компании.

Аналогичное усиление действует в международном аэропорту Казани. «Осуществляются обходы аэропорта и отработка нештатных ситуаций, регулярно проводятся тактико-специальные мероприятия и учения. Внедряются дополнительные меры безопасности», — сообщил ТАСС пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

Он добавил, что в зоне общего доступа — на привокзальной площади, тротуарах и поблизости от терминалов установлены антитаранные устройства (болларды) и средства принудительной остановки транспорта. Информация о большинстве новых средств обеспечения безопасности аэропортов, по его словам, не раскрывается в интересах антитеррористической защищенности.

В Пулкове, непосредственно у терминала, для удобства болельщиков создана специальная буферная зона, откуда они сразу смогут попасть на стадион с помощью шаттлов, не пользуясь городским транспортом.

«Буферная зона создана для… болельщиков в случае скопления в аэропорту, а также с целью разведения потоков болельщиков противоборствующих команд. Автобусы-шаттлы будут осуществлять посадку-высадку болельщиков непосредственно перед буферной зоной», — сообщили в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», уточнив, что зона оборудована шатром для защиты от непогоды, точками питания и туалетами.

Городской транспорт

Изменения, связанные с обеспечением безопасного доступа к стадионам в дни матчей, внесены и в работу городского транспорта. В Петербурге Крестовский остров, где находится новый стадион «Санкт-Петребург-Арена» фактически превращается в полузакрытую территорию — на личных автомобилях сюда смогут попасть только люди, которые здесь живут и работают.

«В настоящее время выдача пропусков заканчивается, все, кто хотели их сделать, были оповещены и подали заявки», — сообщили ТАСС в комитете по законности и правопорядку правительства Петербурга. Ограничения не коснутся автомобилей, связанных с оргкомитетом чемпионата и обладателей билетов FIFA с пропуском.

Чтобы избежать пробок на мостах, ведущих на Крестовский, были разработаны схемы двух транспортных периметров, которые позволят развести потоки случайных автомобилистов. «Бутылочным горлышком» остается станция метро «Крестовский остров», для которой нагрузка в несколько десятков тысяч болельщиков может стать критичной.

«Комитет по транспорту предложил использование автобусов-шаттлов, которые будут курсировать от ближайших станций метро, чтобы люди не застряли в подземном вестибюле и не было давки», — сообщили в комитете. Впервые такая схема была опробована во время матчей РФПЛ, которые прошли на новом стадионе в апреле и мае.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Петербургского метрополитена, в преддверии Кубка конфедераций с сотрудниками подземки проведен дополнительный инструктаж. «Аварийные, пожарные формирования, служба электроснабжения, эскалаторная служба работают в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные неисправности в работе», — сказал представитель метрополитена.

В помощь сотрудникам контроля на метрополитен привлечены студенты Петербургского университета путей сообщения для работы у турникетов и на пунктах досмотра.

Бесплатный проезд для болельщиков

В столице Татарстана 130 дополнительных автобусов будут развозить болельщиков после окончания матчей Кубка конфедераций. Кроме того, до и после матчей будут курсировать шаттлы по трем направлениям. В дни матчей зрители и болельщики могут воспользоваться бесплатным проездом на всех видах транспорта по паспорту болельщика, сообщил председатель комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков.

Власти предусмотрели порядка 28 млн руб. для возмещения затрат перевозчикам. 18 и 24 июня транспорт будет работать до полуночи, а 22 и 28 июня — до 3 часов утра.

Во время подготовки и в период проведения Кубка конфедераций в Казани вводятся специальные меры по обеспечению безопасности. Основные из них будут работать в зоне «последней мили» — территории в радиусе одного километра вокруг стадиона «Казань-Арена». В дни матчей в границах зоны вводится преимущественно пешеходная зона. Также сейчас исполком города продумывает вопрос организации велопарковки для болельщиков рядом со стадионом.

Камеры наблюдения

Важным аспектом обеспечения безопасности остаются городские системы видеонаблюдения. «В настоящее время Сочи является одним из самых безопасных городов в России. Для контроля за стратегически значимыми объектами социальной инфраструктуры и улицами Сочи установлено и функционирует более 1500 камер видеонаблюдения», — рассказали корреспонденту ТАСС в мэрии Сочи.

Вся информация с видеокамер поступает в городской ситуационно-аналитический центр. При этом видеоданные, поступающие с более чем 300 камер, расположенных на особо значимых объектах — железнодорожных станциях, вокзалах, в аэропорту, Морском порту, на спортивных объектах, в местах массового пребывания людей, хранятся в течение 30 дней.

«Помимо… представителей силового блока, к охране и обеспечению правопорядка в Сочи привлекается казачество и народные дружинники», — добавили в мэрии.

В Санкт-Петербурге в настоящее время установлено более 18 тыс. видеокамер, которые интегрированы в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В 2016 году с его использованием было раскрыто почти 1200 преступлений, на 430 больше, чем в 2015 году.

Угроз безопасности нет

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности чемпионата мира 2018 года Алексей Лаврищев, угроз безопасности в период проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году нет.

«В настоящее время непосредственных угроз безопасности гостям чемпионата мира по футболу не выявлено», — сказал он. По его словам, террористическая угроза рассматривается в качестве основной при проведении крупных международных мероприятий.

«Нами реализуется комплекс организационных, оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на нейтрализацию потенциальных угроз. Цель — минимизация рисков, в первую очередь террористических угроз. Результаты… — нейтрализация членов законспирированных ячеек террористов», — отметил он.

Лаврищев добавил, что усиленные меры безопасности — стандартная практика. Он сослался на опыт олимпиады в Сочи. «Было много опасений по этому поводу, но они не подтвердились. Игры прошли на высоком уровне, меры безопасности не помешали ни жителям Сочи, ни гостям», — сказал он.