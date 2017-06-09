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9 июня 2017, 8:51 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты сборных Эквадора и Венесуэлы сыграли вничью в товарищеском матче

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Сборная Эквадора по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с командой Венесуэлы.

Встреча, прошедшая в четверг в американском городе Бока-Ратон (Флорида), завершилась со счетом 1:1. Номинальные хозяева эквадорцы повели в счете после автогола Микеля Вильянуэвы (29-я минута), но еще в первом тайме гости сумели отыграться — отличился Хуниор Морено (43).

Эквадорцы 14 июня сыграют товарищеский матч с командой Сальвадора, а венесуэльцы 31 августа в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 встретятся с колумбийцами.

9.06.2017 03:30 матчи: Товарищеский матч
Эквадор 1:1 Венесуэла
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Густаво Кинтерос Рафаэль Дудамель
Голы
  Вильянуэва М. 29′
  Moreno 43′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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