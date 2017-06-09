Футболисты сборных Эквадора и Венесуэлы сыграли вничью в товарищеском матче
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт. Сборная Эквадора по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с командой Венесуэлы.
Встреча, прошедшая в четверг в американском городе
Эквадорцы 14 июня сыграют товарищеский матч с командой Сальвадора, а венесуэльцы 31 августа в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 встретятся с колумбийцами.
Главные тренеры
|Густаво Кинтерос
|Рафаэль Дудамель
Голы
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Статистика
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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Судьи
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
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- Гол
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- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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