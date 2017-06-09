Футболисты сборных Эквадора и Венесуэлы сыграли вничью в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в четверг в американском городе Бока-Ратон (Флорида), завершилась со счетом 1:1. Номинальные хозяева эквадорцы повели в счете после автогола Микеля Вильянуэвы (29-я минута), но еще в первом тайме гости сумели отыграться — отличился Хуниор Морено (43).

Эквадорцы 14 июня сыграют товарищеский матч с командой Сальвадора, а венесуэльцы 31 августа в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 встретятся с колумбийцами.