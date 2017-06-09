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9 июня 2017, 9:22 | Футбол: Сборные | УНИАН

Сборная Украины проиграла Финляндии в финале Мемориала Лобановского

На столичном стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского завершился финальный матч Мемориала Лобановского, в котором молодежная сборная Украины проиграла команде Финляндии.

Решающим в серии пенальти стал удар Евгения <span class=error>Чеберко</span> в штангу. Увеличить
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Матч завершился в серии пенальти, со счетом 0:0 (3:5).

Украинцы имели небольшое преимущество в основное время матча. Но, соперники не менее хорошо защищались. С отличными ударами Лучкевича и Вачиберадзе справился вратарь, Збунь не реализовал выход один на один с вратарем, а Щебетун попал в перекладину.

В итоге — 0:0 в основное время.

В серии пенальти игроки обеих команд поочередно забивали голы, пока Евгений Чеберко из сборной Украины не попал в штангу. Следом, гости реализовали еще один пенальти, который стал победным в игре — 3:5.

Как сообщал УНИАН, ранее, в полуфинале, 6 июня украинцы обыграли команду Черногории со счетом 2:1.

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