Футболисты сборной Перу обыграли команду Парагвая в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в четверг в Трухильо, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил Паоло Герреро на 75-й минуте.

Сборные Перу и Парагвая продолжают вести борьбу за попадание в финальную часть чемпионата мира-2018, которая пройдет в России. Команды расположились на 7-м и 8-м местах в таблице отборочного турнира в зоне Южной Америки, имея по 18 очков после 14 матчей. В следующем отборочном матче перуанцы 31 августа примут команду Боливии, а парагвайцы на выезде в этот же день сыграют с чилийцами.