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https://sport.mail.ru/news/football-national/30024426/
9 июня 2017, 8:50 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты сборной Перу обыграли команду Парагвая в товарищеском матче

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Футболисты сборной Перу на своем поле обыграли в товарищеском матче команду Парагвая.

Встреча, прошедшая в четверг в Трухильо, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил Паоло Герреро на 75-й минуте.

Сборные Перу и Парагвая продолжают вести борьбу за попадание в финальную часть чемпионата мира-2018, которая пройдет в России. Команды расположились на 7-м и 8-м местах в таблице отборочного турнира в зоне Южной Америки, имея по 18 очков после 14 матчей. В следующем отборочном матче перуанцы 31 августа примут команду Боливии, а парагвайцы на выезде в этот же день сыграют с чилийцами.

8.06.2017 23:59 матчи: Товарищеский матч
Перу 1:0 Парагвай
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Рикардо Гарека Франсиско Арсе
Голы
75′ Герреро Х.  
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
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