Футболисты сборной Перу обыграли команду Парагвая в товарищеском матче
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт. Футболисты сборной Перу на своем поле обыграли в товарищеском матче команду Парагвая.
Встреча, прошедшая в четверг в Трухильо, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил Паоло Герреро на 75-й минуте.
Сборные Перу и Парагвая продолжают вести борьбу за попадание в финальную часть чемпионата мира-2018, которая пройдет в России. Команды расположились на 7-м и 8-м местах в таблице отборочного турнира в зоне Южной Америки, имея по 18 очков после 14 матчей. В следующем отборочном матче перуанцы 31 августа примут команду Боливии, а парагвайцы на выезде в этот же день сыграют с чилийцами.
Главные тренеры
|Рикардо Гарека
|Франсиско Арсе
Голы
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Статистика
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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Судьи
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
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- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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