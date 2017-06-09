Укротители Месси. Санчес, Видаль и тренеры из Аргентины

ЭТОГО ЖДАЛИ 99 ЛЕТ

Исторический для Чили прорыв случился на 99-й год выступлений в крупнейших турнирах, когда профессор Хорхе Сампаоли привел «Красную команду» к победе на домашнем чемпионате континента. Многие восприняли это, как разовый всплеск, однако год спустя снаряд попал в ту же воронку на внеплановом турнире, приуроченном к столетию Кубка Америки. Уже с новым тренером чемпионы блестяще прошли плей-офф, уничтожив в четвертьфинале игравшую практически дома Мексику (7:0), а в решающем матче — снова после нулевой ничьей и серии пенальти — заставили рыдать Месси, сгоряча заявившего о завершении выступлений за аргентинскую сборную.

КОМАНДА КОНТРАСТОВ

Два титула за два года не могут быть случайностью. Напротив, стоит говорить об умении выстраивать стратегию на короткой турнирной дистанции, что резко контрастирует с выступлениями Чили в отборочном цикле ЧМ-2018. Приезд в Россию следующим летом долго был под угрозой, да и сейчас, несмотря на проходное четвертое место, никаких гарантий нет. Аргентина, которую в пожарном порядке принял старый знакомый Сампаоли, отстает на одно очко, и перспектива участия в «стыках» выглядит весьма реальной. Тем более, за 14 туров чемпионы континента лишь на старте смогли победить два раза подряд и имеют в пассиве пять поражений. Правда, до падения на роковую шестую строчку дойти не должно: у Чили не самый сложный календарь, в котором значится домашний поединок со сбавившим обороты Эквадором свежеиспеченного зенитовца Нобоа. Тут весьма кстати пришлась присужденная победа над Боливией, которая с неправильно натурализованным игроком в составе добилась с чилийцами нулевой ничьей.

НАСЛЕДНИК САМПАОЛИ

Отчасти причиной неубедительных выступлений в отборочном цикле стала неопределенность с будущим Сампаоли. Идиллию разрушил коррупционный скандал, стоивший места главе федерации и косвенно зацепивший тренера, чье имя так же полоскали в СМИ. Новый босс чилийского футбола Артуро Салах поначалу наотрез отказался разрывать рассчитанный до ЧМ-2018 контракт, приведя Сампаоли в бешенство. Лишь в январе прошлого года стороны оформили развод, а бразды правления передали 49-летнему Хуану Антонио Пицци. Он так же аргентинец, но болельщики со стажем помнят, как, сделав себе имя в «Тенерифе» и в ранге лучшего снайпера испанской лиги перейдя в «Барселону», он сыграл за сборную Испании на Euro-1996 и ЧМ-1998.

Став тренером, Пицци остался футбольным космополитом, поработав с клубами Аргентины, Перу, Испании, Мексики, но его главные успехи связаны с Чили. Здесь он выиграл первый в карьере чемпионский титул с «Универсидад Католика», а прошлым летом, уже после второго клубного трофея в аргентинском «Сан-Лоренсо», повторил успех Сампаоли в Кубке Америки. Пожалуй, тот турнир позволил ему лучше узнать команду и переломить ситуацию в отборочном цикле ЧМ-2018.

МИНИМАЛЬНАЯ РОТАЦИЯ

Для России поединок с чилийцами можно отчасти рассматривать, как репетицию матча с Мексикой. Правда, Пицци, в отличие от Хуана Карлоса Осорио, не использует в матчах повышенной сложности схему с тремя центральными защитниками. Основной же считается расстановка 4−3−3, где оборонительный квартет обычно составляют Исла, Медель, Хара и Босежур. Идеальное трио в средней линии — Видаль, Арангис, Пабло Эрнандес. Последнего, если требуется сыграть осторожнее, готов подменить одноклубник по «Сельте» Марсело Диас. Он же появляется на поле, если схема трансформируется в 4−1−4−1, либо 4−2−3−1. В нападении незыблема позиция располагающегося слева, но имеющего полную свободу Алексиса Санчеса. Всегда в составе и Варгас, но он может и сыграть в центре, и поменять на правом фланге Фуэнсалиду. Варгасу же отдается предпочтение при схеме с одним нападающим.

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Чилийский основной состав стабилен, но не молод, и большинство ключевых исполнителей либо близки к тридцатилетию, либо перешагнули этот рубеж. При этом никто не достиг критической отметки, а помноженная на опыт сыгранность — очевидный плюс достигшей футбольной зрелости команды. Две ее главных звезды — Санчес и Видаль. Третьим номером в негласном рейтинге значится Браво. Пусть над ним посмеивались в Англии, и «Манчестер Сити» уже подыскал вратарю замену в лице бразильца Эдерсона, в сборной 34-летний ветеран по-прежнему совершает подвиги по расписанию.

Матч Россия — Чили пройдет в Москве на «Арене ЦСКА» в пятницу, 9 июня. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.